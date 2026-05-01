Архангельские гимназисты передали бойцам СВО письма и посылки

В архангельской гимназии №3 знают: помогать – значит быть рядом, даже находясь за тысячи километров. Ученики, их родители и педагоги вновь объединились, чтобы собрать очередную партию груза для военных из Архангельской области.

В коробках – то, что даёт комфорт и поддерживает силы: футболки, носки, средства гигиены, бинты, лекарства и сладкие приветы из дома. Огромное спасибо родительскому комитету 6 “Б” класса – за особую заботу и дополнительную закупку сразу 80 упаковок дорогостоящих обезболивающих препаратов.

Но самое ценное в коробках гимназистов – конечно же, стопка детских писем. В них ребята делятся теплом и гордостью за своих земляков, благодарят наших защитников и поздравляют их с наступающим Днём Победы. Для бойцов такие весточки – самый мощный оберег.

Эта история – ещё один яркий пример того, как современная школа воспитывает делом.  

06 май 14:06 | : Политика

