Ветераны Цигломени присоединились к акции «От сердца к сердцу»

Активистки передали архангельскому Морозу Иванычу (активисту Владиславу Жгилеву) гуманитарную помощь для раненых бойцов СВО.

Благотворительная акция «От сердца к сердцу» реализуется городским Советом ветеранов и партией «Единая Россия». С каждым днем к ней присоединяются все больше общественников и просто неравнодушных горожан.

12 декабря зимний волшебник из Архангельска отправится в очередную поездку с гуманитарной миссией в Донбасс. Он передаст подарки к Новому году военнослужащим, проходящим лечение в госпиталях Мелитополя, Мариуполя, Донецка и Луганска, а также навестит воспитанников детских домов.

Один из пунктов сбора гуманитарного груза организован в городском Совете ветеранов на Ломоносова, 181. Посылки Морозу Ивановичу передали ветераны Цигломенского округа. В коробках — сладости, средства личной гигиены, табачные изделия, бритвенные принадлежности, вязаные вещи. Свой вклад внесут и юные жители поморской столицы.

«Ребята из Архангельского детского дома № 1 уже сделали целую коробку поздравительных новогодних открыток для бойцов, а сейчас готовят письма воспитанникам детских домов со словами поддержки», — рассказала заместитель председателя городского Совета ветеранов Светлана Романова.

Для общественников Цигломени также провели экскурсию по музейной экспозиции городского Совета ветеранов, рассказали об основных направлениях работы активистов. Кроме того, гости приняли участие в создании маскировочной сети: каждый узелок — символ всеобщей поддержки российских военных.