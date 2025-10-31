Жители Поморья делятся своим теплом с бойцами СВО

В Народный фронт продолжают поступать посылки от жителей Архангельской области, адресованные нашим любимым защитникам Отечества.



Дети работников регионального управления службы судебных приставов написали бойцам трогательные письма к Новому году и сделали тематические рисунки с добрыми пожеланиями.



А пенсионерка Надежда Кокшарова, помогающая фронту с начала специальной военной операции, связала парням новую партию красивых и тёплых шерстяных носков.



Эту и другую помощь представители Народного фронта доставят “за ленту” до конца декабря. Пусть тёплые весточки от маленьких и взрослых земляков станут для наших ребят надёжной опорой, маленькой частичкой родного края, где верят и ждут тысячи сердец, подарят праздничное настроение и ускорят возвращение домой.



Спасибо каждому, кто пишет, вяжет и поддерживает — вместе мы приближаем общую Победу.