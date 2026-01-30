Гимназисты Архангельска передали тепло родного дома на фронт

В Народном фронте побывали юные волонтёры из архангельской гимназии № 3. Эти ребята знают: на передовой их поддержку очень ждут. Поэтому сбор помощи для бойцов не прекращается весь учебный год.



Гимназисты принесли не просто коробки, а частичку своей заботы и искренней детской веры в наших защитников. Собрали домашние джемы, мясные консервы, стратегические запасы круп и шоколада.



Но самыми ценными вложениями стали письма, написанные от руки. В них – пожелания скорейшего возвращения домой и слова поддержки, которые так важны нашим бойцам в окопах.



Помощь участникам СВО для 3-й гимназии стала доброй традицией: ученики, их родители и педагоги собирают её каждый месяц. Наставники отмечают: участие в таких акциях помогает детям почувствовать сопричастность к судьбе страны, ведь для них это не только “гуманитарка”, а личный вклад в мирное будущее России.

