Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Гимназисты Архангельска передали тепло родного дома на фронт

В Народном фронте побывали юные волонтёры из архангельской гимназии № 3. Эти ребята знают: на передовой их поддержку очень ждут. Поэтому сбор помощи для бойцов не прекращается весь учебный год.

Гимназисты принесли не просто коробки, а частичку своей заботы и искренней детской веры в наших защитников. Собрали домашние джемы, мясные консервы, стратегические запасы круп и шоколада.

Но самыми ценными вложениями стали письма, написанные от руки. В них – пожелания скорейшего возвращения домой и слова поддержки, которые так важны нашим бойцам в окопах.

Помощь участникам СВО для 3-й гимназии стала доброй традицией: ученики, их родители и педагоги собирают её каждый месяц. Наставники отмечают: участие в таких акциях помогает детям почувствовать сопричастность к судьбе страны, ведь для них это не только “гуманитарка”, а личный вклад в мирное будущее России.

18 март 18:48 | : Политика

Главные новости


Капут, кирдык, песец. Почти утопия
Советская власть в Поморье: явление первое

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (212)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20