Исакогорка бьёт рекорды добра

Народный фронт получил новую порцию полезной помощи. Активистка Татьяна Малодушева и её сподвижницы из объединения “Север – родина смелых” передали нам 1000 штук сухих душей для земляков на передовой.

️

️10 коробок, наполненных заботой и любовью, собрали всего за две недели. В них – не просто средства гигиены, а настоящие порции домашнего тепла и поддержки.



️️️️️Каждый такой набор создаётся вручную. Женщины и пенсионеры Исакогорского округа собирают средства в “коробку добра”, покупают материалы и усердно трудятся над изготовлением.



Но самый трогательный вклад в благое дело вносят наши дети. В коробках для бойцов – письма и рисунки от воспитанников исакогорских библиотек № 12 и № 13.



Весточки из дома от самых маленьких северян становятся бесценной поддержкой, согревающей сердце каждого военнослужащего. Это мощный сигнал нашим защитникам: о них помнят, их ценят и ждут дома.

