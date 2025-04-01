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Архангельский священник похвалил журналистов "за сохранность духовных ценностей"

    Секретарь Архангельского епархиального управления протоиерей Валерий Суворов принял участие в заседании Общественной палаты Архангельской области. На встрече подписали соглашение о сотрудничестве совещательного органа с региональным отделением Союза журналистов России.

    «Заседание посвятили важнейшим вопросам, — прокомментировал событие протоиерей Валерий. — Нужно помнить, что журналистика играет существенную роль в реализации задачи сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    Соглашение, как пояснили в Общественной палате, подписано «в целях развития и укрепления институтов гражданского общества, сохранения и популяризации духовного наследия и традиционных российских ценностей, обмена профессиональным опытом массово-информационной деятельности, поддержки творческих инициатив и повышения уровня медийного освещения вопросов состояния и развития гражданского общества в средствах массовой информации».

    Там же сообщили, что «соглашение предусматривает подготовку и проведение совместных мероприятий, реализацию проектов в сфере гражданского общества, законотворческую деятельность по работе СМИ и профессиональной деятельности журналистов, защиту прав и свобод журналистов, поддержку общественных инициатив, направленных на развитие гражданского общества и другую совместную деятельность».

    На встрече вручили журналистам благодарности за сотрудничество и вклад в развитие гражданского общества. 

24 апрель 09:30 | : Культура / Верую

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