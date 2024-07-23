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Архангельский священник осудил философию западного гедонизма

    Доклад на тему «Воспитание уважения к многообразию: как научить молодежь принимать различия и строить диалог между культурами» представил секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов на одной из площадок гражданского форума Общественной палаты Архангельской области «Консолидация».

    «В докладе отметил востребованность для общества, и в особенности для молодежи, личного участия в сохранения духовных традиций многонационального народа России, — прокомментировал событие протоиерей Валерий. — Это возможно через обеспечение просвещения и духовной поддержки подрастающего поколения. Искусственное отлучение от религиозной традиции, построение образовательных программ на концепции мультикультурализма не принесет необходимого результата. Примером чему является духовный кризис западной цивилизации, отказавшейся от христианства при выборе стратегии развития. Вызовы гедонизма, так называемых «норм индивидуального выбора», оправдание абортов и концепции «чайлдфри» должны быть отвергнутым на уровне личного выбора подростка».

    Также протоиерей Валерий Суворов отметил, что «нашей общей задачей является раскрыть красоту, жизненную силу духовных традиций Русского мира, которые обладают неизменным потенциалом консолидации российского общества». 

31 август 11:00 | : Политика / Верую

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