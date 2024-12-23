Протоиерей Суворов в Общественной палате будет заниматься культурой и духовным наследием

Комиссии региональной Общественной палаты нового состава начали работу. В совещательном органе продолжил трудиться секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов.

Установочное заседание провела комиссия ОПАО по законодательству, экспертизе законопроектов, противодействию коррупции, этике и регламенту, председателем которого и в этом составе стала Надежда Чертова, а ее заместителям выбран протоиерей Валерий Суворов.

Основным направлением деятельности комиссии продолжает оставаться экспертиза законопроектов и юридические аспекты в деятельности общественников. Члены комиссии подготовили и обсудили планы работы на год, отметив предстоящую совместную работу с Комиссией ОПАО по территориальному развитию, местному самоуправлению, взаимодействию с ТОС, ОНК, НКО, общественному контролю.

Комиссия по вопросам развития культуры, сохранению исторического и духовного наследия, туризму, СМИ, массовых коммуникаций и цифровой трансформации пятого состава под председательством Ольги Фофановой обозначила ключевые направления работы на год. Это — развитие культуры, сохранение наследия, туризм, СМИ и цифровая трансформация. Особое внимание члены Комиссии уделили дискуссионной площадке, которая пройдет уже в первой декаде февраля, по теме оценки проектов на соответствие традиционным российским духовно-нравственным ценностям согласно Указу Президента РФ от 9 ноября 2022 года №809.

Также были проработаны направления работы: туристические маршруты Архангельской области, предстоящий юбилей Великой Победы и поддержка участников СВО.