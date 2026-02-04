Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Молодогвардейцы" Поморья идут в большую политику

Активисты «Молодой Гвардии» подали документы для участия в предварительном голосовании «Единой России».

 Среди участников — руководитель Регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Никита Трапезников и его заместитель Владислав Хлупин.

 Оба активно работают с молодёжью, реализуют социальные и волонтёрские проекты и уже сегодня вовлечены в развитие региона. Участие в предварительном голосовании — логичное продолжение этой работы.

 «Моя цель — сделать так, чтобы у следующего поколения не было ощущения, что политика где-то далеко. Она начинается здесь, с нашего шага вперёд», — отметил Никита Трапезников.

 Эту позицию разделяет и Владислав Хлупин: «Молодая Гвардия — это реальная возможность проявить себя и влиять на изменения. Поэтому призываю каждого подавать предложения для новой Народной программы партии, регистрироваться на «Политзавод» и менять жизнь молодёжи к лучшему».

 Предварительное голосование пройдёт с 25 по 31 мая на сайте pg.er.ru — именно там жители смогут поддержать будущих кандидатов на выборы в Госдуму.

10 апрель 09:58 | : Политика

Главные новости


За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (134)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20