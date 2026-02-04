"Молодогвардейцы" Поморья идут в большую политику

Активисты «Молодой Гвардии» подали документы для участия в предварительном голосовании «Единой России».

Среди участников — руководитель Регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Никита Трапезников и его заместитель Владислав Хлупин.

Оба активно работают с молодёжью, реализуют социальные и волонтёрские проекты и уже сегодня вовлечены в развитие региона. Участие в предварительном голосовании — логичное продолжение этой работы.

«Моя цель — сделать так, чтобы у следующего поколения не было ощущения, что политика где-то далеко. Она начинается здесь, с нашего шага вперёд», — отметил Никита Трапезников.

Эту позицию разделяет и Владислав Хлупин: «Молодая Гвардия — это реальная возможность проявить себя и влиять на изменения. Поэтому призываю каждого подавать предложения для новой Народной программы партии, регистрироваться на «Политзавод» и менять жизнь молодёжи к лучшему».

Предварительное голосование пройдёт с 25 по 31 мая на сайте pg.er.ru — именно там жители смогут поддержать будущих кандидатов на выборы в Госдуму.