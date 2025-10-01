Вверх
В Москве прошёл Всероссийский слёт активистов Молодой Гвардии

Форум посвятили 20-летию Молодежного крыла «Единой России». На нём собрались 2500 молодогвардейцев со всей страны — лучшие активисты движения, победители проекта «ПолитЗавод», участники СВО, руководители реготделений МГЕР и другие.

 Архангельскую область на мероприятии представили активисты Никита Трапезников, Владислав Хлупин и Ксения Юзгина..

 К участникам торжественного события обратился Дмитрий Медведев. Председатель Партии отметил, что Молодая Гвардия стала школой патриотизма для тысяч молодых ребят, и поручил молодогвардейцам подключаться к реализации проектов, которые обеспечат социальные лифты для молодёжи.

 По его словам, истёкшие 20 лет показали, что решение о создании МГЕР было абсолютно верным. В самый трудный период истории страны молодогвардейцы доказали то, что они — настоящие сыны и дочери своего Великого Отечества, подчеркнул Дмитрий Анатольевич.

 На данный момент в МГЕР насчитывается более 200 тысяч активистов. Региональные отделения открыты во всех субъектах страны, в том числе — в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Ежегодно Молодая Гвардия проводит несколько десятков тысяч мероприятий всех уровней.

18 ноябрь 10:42 | : Политика

Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал
Тепло и холод в архангельских домах. Как не платить за промерзшие квартиры

