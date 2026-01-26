Вверх
В Архангельске прошла стратегическая сессия к Татьяниному дню

В Штабе общественной поддержки состоялась стратегическая сессия, организованная активистами «Молодой Гвардии Единой России» и приуроченная ко Дню российского студенчества. 

Участие в мероприятии приняли молодогвардейцы, студенты высших и средних учебных заведений, а также старшеклассники.

К открытому диалогу с молодёжью подключились представители органов власти и общественных институтов, напрямую работающие с вопросами социального и молодёжного развития региона. Модераторами сессии выступили министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов, исполняющий обязанности руководителя Агентства по делам молодёжи региона Юрий Марич, общественный представитель Губернатора Архангельской области, заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Мария Валуйских, а также заместитель руководителя регионального отделения МГЕР Владислав Хлупин.

В ходе работы участники обсудили ключевые темы, волнующие современную молодёжь: механизмы привлечения и удержания молодых специалистов в регионе, развитие гибких навыков у студентов, поддержку и масштабирование успешных студенческих инициатив, а также формирование эффективного и постоянного диалога между молодёжью и органами власти.

Подобные форматы работы позволяют выстраивать устойчивую систему взаимодействия, в которой голос молодёжи становится важной частью развития Архангельской области.


