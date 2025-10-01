Архангельские молодогвардейцы побывали в Москве

На Всероссийском слете, посвященном 20-летию МГЕР, собрались 2500 молодогвардейцев со всей страны. Это лучшие активисты движения, победители проекта «ПолитЗавод», участники СВО, руководители региональных отделений «Молодой Гвардии» и другие.

Президент России Владимир Путин направил поздравление с 20-летием создания Организации. Его зачитал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

«Представители «Молодой Гвардии» плодотворно трудятся в органах власти, в экономике и социальной сфере, активно включаются в партийную работу «Единой России», в реализацию востребованных патриотических, волонтёрских, благотворительных, просветительских проектов. И конечно, отмечу вашу ответственную гражданскую позицию и действенную помощь, которую вы оказываете участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям и жителям наших исторических регионов. Особые слова благодарности – молодогвардейцам, которые сегодня на передовой, плечом к плечу с боевыми товарищами героически защищают Отечество. Уверен, что и впредь «Молодая Гвардия Единой России» будет укреплять свой созидательный потенциал, привлекать в свои ряды энергичную, неравнодушную молодёжь», - выразил уверенность Глава государства.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выступил на торжественном мероприятии по случаю 20-летия молодёжного крыла партии. Он отметил, что «Молодая Гвардия» стала школой патриотизма для тысяч молодых ребят. За такой большой и очень важный для страны отрезок времени молодёжное крыло партии заняло своё, особое место в российской политике.

«Конечно, всё изменилось, и в вашей работе в том числе. Организация стала для тысяч юношей и девушек действительно настоящей школой патриотизма. Вы делаете сейчас самое главное, чтобы сохранить особые, священные для нас ценности и традиции: помогаете молодёжи обрести правильные ориентиры в жизни. Помогаете, по сути, своим примером. Любовь к Родине – это конкретные дела. Это активная работа, чтобы страна развивалась во благо Отечества, её граждан. И самое главное, что «Молодая Гвардия» доказывает это своим примером ежедневно. В том числе, конечно, и теми гуманитарными проектами, гуманитарной миссией, которую «Молодая Гвардия» ведёт. Молодогвардейцы поддерживают наших бойцов. В поздравлении Президента об этом говорилось, и я ещё раз хочу это отметить – поддерживают наших бойцов, которые сейчас на передовой», - сказал он.

Не менее важно то, что активисты МГЕР делают, восстанавливая мирную жизнь в прифронтовых территориях, подчеркнул Председатель «Единой России».

«В волонтёрской работе приняли участие уже более 6,5 тысяч человек. Наша особая гордость – это молодогвардейцы, которые пошли добровольцами на специальную военную операцию. Вместе с ребятами из «Волонтёрской Роты» это более 300 человек. Ещё раз хочу им выразить искреннюю благодарность. Очевидно, что все эти ребята – достойные продолжатели дела, которые вели их родственники, близкие люди, деды, прадеды – Герои прошлых лет. И они, безусловно, пользуются заслуженным авторитетом среди своих соратников. И не только внутри «Молодой Гвардии», конечно, а среди вообще всех ровесников. Наша задача – вместе с теми, кто сейчас на передовой, приближать Победу», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

В своем выступлении Председатель партии поручил молодогвардейцам подключаться к реализации проектов, которые обеспечивают социальные лифты для молодёжи. А также отметил, что «Единая Россия» готова доверить работу по сбору иницитатив в новую народную программу партии «Молодой Гвардии».

По его словам, истекшие 20 лет показали, что решение о создании «Молодой Гвардии Единой России» было абсолютно верным. В самый трудный период истории страны молодогвардейцы доказали то, что они – настоящие сыны и дочери своего Великого Отечества, подчеркнул Председатель партии.

Он также вместе с секретарем Генсовета Владимиром Якушевым и руководителем Центрального исполкома партии Александром Сидякиным ознакомился с выставкой об этапах работы МГЕР. Активисты организации рассказали о реализации образовательных проектов в вузах и ссузах, развитии партнерств с промышленными предприятиями, а также о деятельности организации на международной арене.

И принял участие в отправке добровольцев в зону СВО. Шесть активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» будут проходить службу в бригаде аэроразведки ГРОМ «Каскад».

Ранее в этот день «Молодая Гвардия Единой России» и Министерство науки и высшего образования РФ заключили соглашение о сотрудничестве.

Архангельскую область на мероприятии представили активисты Никита Трапезников, Владислав Хлупин и Ксения Юзгина.

«Прошедший слёт зарядил нас энергией и гордостью за общее дело. Слова поддержки от Президента и руководства партии — важное признание нашей работы. Для Архангельского отделения это новый импульс для реализации социальных и патриотических проектов. Вернулись с чёткими планами и готовностью к новым свершениям», - отметил И.о. руководителя регионального штаба МГЕР в Архангельской области Никита Трапезников.

Напомним, Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» была основана 16 ноября 2005 года, в 2025 году организации исполняется 20 лет. На данный момент в ней насчитывается более 200 тысяч активистов. Региональные отделения «Молодой Гвардии Единой России» открыты во всех субъектах страны, в том числе – в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Ежегодно Молодая Гвардия проводит несколько десятков тысяч мероприятий федерального, регионального и муниципального уровней.