"Единая Россия" пролоббировала ремонт 800 студенческих общежитий

Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.

«Единая Россия» вместе с активом «Молодой Гвардии» и Минобрнауки ведёт системный мониторинг работ по капремонту общежитий вузов — сейчас они идут в 109 зданиях в 44 регионах. В 2025 году планово обновят 36 общежитий.

«Реализация этой программы — часть Народной программы партии. Мы обеспечиваем её в бюджете. До конца 2026 года планируется окончание ремонтных работ в 55 общежитиях, в 2027 году — ещё в 117. Необходимо не ослаблять контроль за эффективностью расходования средств на программу. Итогом нашей совместной работы должно стать создание в высших учебных заведениях необходимых условий для комфортного проживания, обучения и занятия наукой», — подчеркнул руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на заседании штаба по мониторингу капремонта и строительства студенческих общежитий.

Программа мониторинга капремонта студенческих общежитий для «Молодой Гвардии» очень важна, она даёт доступ в вузы и общежития, чтобы уделять внимание условиям жизни студентов, подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов.

Руководитель Регионального штаба МГЕР в Архангельской области Никита Трапезников отметил, что тема качества жизни студентов в общежитиях особенно значима для САФУ и СГМУ:

«Наша задача сейчас — внимательно изучить ситуацию в общежитиях, понять реальные потребности ребят и зафиксировать все проблемные точки. Мы планируем провести детальный мониторинг, чтобы собранные данные легли в основу будущей работы по улучшению студенческого быта, когда будут запущены соответствующие программы капремонта. Это системная работа, которая начинается с честной оценки».

Напомним, что «Молодая Гвардия» подписала с Минобрнауки РФ соглашение, один из пунктов которого касается мониторинга ремонта общежитий.