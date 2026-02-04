Налоговики Поморья пополнили автопарк бойцов СВО

По распоряжению Правительства Российской Федерации Управление федеральной налоговой службы России по Архангельской области и НАО вновь передало региональному Народному фронту автотехнику – неприхотливый и надёжный отечественный УАЗ «Патриот» и манёвренный Форд «Фокус».

Это уже девятое и десятое транспортное средство от налогового ведомства. Пробег внедорожника 2015 года выпуска – 227 тысяч километров, легковушки 2011 года – 235 тысяч километров. Машины прошли техосмотр и полностью готовы к выполнению задач СВО.

Совсем скоро к ним присоединится одиннадцатый «железный конь» от налоговой. На фронт отправится ещё один Форд «Фокус».

Все три автомобиля уже ждут наши ребята на донецком направлении. Технику бойцам вместе с гуманитарным грузом от северян по традиции доставят представители президентского движения.