Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Форд Фокус" из Архангельска уйдет в зону СВО

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Архангельской области и НАО Екатерина Ольферт вручила ключи и регистрационные документы от автомобиля "Форд Фокус" руководителю исполкома Народного фронта Юрию Шалаурову.

 Тёмно-синий легковой седан 2008 года выпуска имеет пробег 200 тысяч километров. Машину доставят на херсонское направление силами активистов президентского движения до конца текущего года.

 Напомним, иномарка передана общественникам в соответствии с распоряжением председателя Правительства России Михаила Мишустина. Согласно документу, органы власти отдают невостребованный транспорт фронтовикам для дальнейшей отправки в зону боевого соприкосновения.

 "Форд Фокус" стал десятым автомобилем, полученным от госучреждений Поморья. В данный момент в работе Народного фронта – ещё четыре машины. 

  

16 октябрь 11:33 | : Политика

Главные новости


Архангельск на старых гравюрах
Культура требует внимания и денег. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (193)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20