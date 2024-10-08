"Форд Фокус" из Архангельска уйдет в зону СВО

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Архангельской области и НАО Екатерина Ольферт вручила ключи и регистрационные документы от автомобиля "Форд Фокус" руководителю исполкома Народного фронта Юрию Шалаурову.



Тёмно-синий легковой седан 2008 года выпуска имеет пробег 200 тысяч километров. Машину доставят на херсонское направление силами активистов президентского движения до конца текущего года.



Напомним, иномарка передана общественникам в соответствии с распоряжением председателя Правительства России Михаила Мишустина. Согласно документу, органы власти отдают невостребованный транспорт фронтовикам для дальнейшей отправки в зону боевого соприкосновения.



"Форд Фокус" стал десятым автомобилем, полученным от госучреждений Поморья. В данный момент в работе Народного фронта – ещё четыре машины.