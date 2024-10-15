Народный фронт добавил лошадиных сил Кощею из Архангельска

Боец с позывным "Кощей", приехавший в отпуск в столицу Поморья, забрал у общественников автомобиль Форд "Фокус" для отправки машины на передовую.



Иномарку 2008 года выпуска Народный фронт получил от территориального органа Росздравнадзора по Архангельской области и НАО по распоряжению председателя Правительства России Михаила Мишустина.



Машина прошла техосмотр и полностью готова к работе в сложных условиях новых регионов России.



Буквально через несколько дней автомобиль прибудет в расположение воинской части на херсонском направлении.

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