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Народный фронт добавил лошадиных сил Кощею из Архангельска

Боец с позывным "Кощей", приехавший в отпуск в столицу Поморья, забрал у общественников автомобиль Форд "Фокус" для отправки машины на передовую.

 Иномарку 2008 года выпуска Народный фронт получил от территориального органа Росздравнадзора по Архангельской области и НАО по распоряжению председателя Правительства России Михаила Мишустина.

 Машина прошла техосмотр и полностью готова к работе в сложных условиях новых регионов России.

 Буквально через несколько дней автомобиль прибудет в расположение воинской части на херсонском направлении.

Хотите передать технику бойцам СВО? Ждём вас по адресу: проспект Троицкий, 39, 1 этаж, левое крыло, телефон для справок: 8 (8182) 20-02-74.  

10 ноябрь 12:29 | : Политика

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