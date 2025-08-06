Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские налоговики передали в зону СВО четыре машины

На этой неделе региональному отделению Народного фронта передали четыре автомобиля для участников специальной военной операции: три машины нам по традиции отдали представители УФНС России по Архангельской области и НАО, а еще одну легковушку – работники силового ведомства.

Три Форд «Фокуса» 2010 и 2012 годов выпуска и Шевроле «Нива» 2012 года выпуска прошли техобслуживание и полностью подготовлены к выполнению боевых задач. Напомним, налоговики региона уже передали на фронт пять автомобилей, это шестая, седьмая и восьмая машины. У Шевроле «Нивы» пробег – 260 тысяч километров, у Фордов – всего 160 тысяч километров.

На передовой все четыре автомобиля будут верой и правдой служить нашим ребятам: подвозить продукты и боекомплекты, доставлять в госпитали раненых товарищей и участвовать в поимке диверсионных групп. 

18 сентябрь 08:30 | : Политика

Главные новости


С Цыбульским вас!
Пожары, выборы и газетные курьезы в Архангельской губернии

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (230)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20