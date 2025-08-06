Архангельские налоговики передали в зону СВО четыре машины

На этой неделе региональному отделению Народного фронта передали четыре автомобиля для участников специальной военной операции: три машины нам по традиции отдали представители УФНС России по Архангельской области и НАО, а еще одну легковушку – работники силового ведомства.



Три Форд «Фокуса» 2010 и 2012 годов выпуска и Шевроле «Нива» 2012 года выпуска прошли техобслуживание и полностью подготовлены к выполнению боевых задач. Напомним, налоговики региона уже передали на фронт пять автомобилей, это шестая, седьмая и восьмая машины. У Шевроле «Нивы» пробег – 260 тысяч километров, у Фордов – всего 160 тысяч километров.



На передовой все четыре автомобиля будут верой и правдой служить нашим ребятам: подвозить продукты и боекомплекты, доставлять в госпитали раненых товарищей и участвовать в поимке диверсионных групп.