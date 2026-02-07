Архангельские "Форды" ушли на фронт

На этой неделе сразу два автомобиля Форд “Фокус” меняют привычные городские маршруты на суровые дороги херсонского направления. Эти машины 2013 года выпуска региональный Народный фронт получил от областной прокуратуры.



С помощью представителей президентского движения иномарки с пробегом 134 и 145 тысяч километров получили не просто техобслуживание, а практически “второе дыхание”.



За этими машинами – труд многих людей. Особая благодарность – архангельскому автомеханику, мастеру с золотыми руками Александру Хотееву. Он вдохнул в легковушки новую жизнь, проведя ювелирную настройку всех систем.



️Теперь иномарки – надёжные боевые товарищи, готовые к выполнению самых сложных задач. Быстро доставить бойцов, проскочить там, где важна скорость, – “Фокусы” с этим справятся на отлично.



Народный фронт уже передал автомобили землякам на СВО.



