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В зону СВО ушли два автомобиля от налоговиков Поморья

По распоряжению главы кабмина РФ Михаила Мишустина УФНС России по Архангельской области и НАО вновь передало региональному Народному фронту автотехнику – автобус ГАЗ и автомобиль Шевроле Нива. 

Это уже четвертое и пятое транспортное средство от налогового ведомства. Пробег микроавтобуса 2015 года выпуска – 28 тысяч километров, внедорожника 2011 года выпуска – 251 тысяча километров. Машины прошли техосмотр и полностью готовы к выполнению задач СВО. 

Известны и пункты их назначения: в марте автобус отправится в сторону Донецка, а Нива поедет служить нашим ребятам на херсонском направлении.

Технику бойцам вместе с гуманитарным грузом от северян по традиции доставят представители президентского движения. А мы продолжаем сбор для военнослужащих из нашего региона: pobeda.onf.ru/requiremen...

19 февраль 13:40 | : Политика

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