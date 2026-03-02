Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске решалась судьба многострадальной эстакады

Проектные решения по реконструкции эстакады обсудили на рабочем совещании. Подробности от главы города Дмитрия Морева:

 - Инженерные изыскания выполнены на 100%, и сейчас мы получаем техусловия от всех ресурсоснабжающих организаций. Эта часть работы пройдена на 80%. 

 На сегодняшний день основные проектные решения разработаны и понятны, перенесены на бумагу. 

 Проектированием реконструкции эстакады занимается московская компания с 10-летним опытом работы по данному профилю - ООО «Интермост». Специалисты предложили оптимальный вариант: по проекту работы будут проводиться без возведения временного перехода. Это экономически целесообразно и позволит выполнить реконструкцию без смещения оси основного сооружения. 

 Проектными решениями предусмотрено расширение эстакады до 4-х полос и устройство тротуаров с двух сторон. При этом реконструкция затрагивает не только сам путепровод, но и довольно протяженные участки подъездов и подходов - от проезда Сибиряковцев до федерального Окружного шоссе.


31 март 12:32 | : Политика / Экономика

Главные новости


За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (368)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20