В Архангельске решалась судьба многострадальной эстакады

Проектные решения по реконструкции эстакады обсудили на рабочем совещании. Подробности от главы города Дмитрия Морева:

- Инженерные изыскания выполнены на 100%, и сейчас мы получаем техусловия от всех ресурсоснабжающих организаций. Эта часть работы пройдена на 80%.

На сегодняшний день основные проектные решения разработаны и понятны, перенесены на бумагу.

Проектированием реконструкции эстакады занимается московская компания с 10-летним опытом работы по данному профилю - ООО «Интермост». Специалисты предложили оптимальный вариант: по проекту работы будут проводиться без возведения временного перехода. Это экономически целесообразно и позволит выполнить реконструкцию без смещения оси основного сооружения.

Проектными решениями предусмотрено расширение эстакады до 4-х полос и устройство тротуаров с двух сторон. При этом реконструкция затрагивает не только сам путепровод, но и довольно протяженные участки подъездов и подходов - от проезда Сибиряковцев до федерального Окружного шоссе.



