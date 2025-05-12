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Дмитрий Морев рассказал, как обстоят дела с рухнувшей эстакадой

Глава Архангельска:

- Для локального ремонта эстакады заказаны 4 балки длиной 15 метров. 

Изготовителей подобных конструкций в стране немного. Для нашего путепровода балки производит Подпорожский завод мостовых железобетонных конструкций, который находится в Ленинградской области. 

Ранее специалисты «Мостоотряда» демонтировали две поврежденные балки второго пролета. Две балки третьего пролета также подлежат демонтажу: их планируем убрать после установки первых двух. Всего под замену идут 4 балки, что позволит эксплуатировать эстакаду без реверса, в две полосы – до начала масштабной реконструкции. 

Переговоры с РЖД по поводу открытия переезда на нижней Талажской дороге продолжаем.

18 июнь 15:13 | : Политика / Экономика

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