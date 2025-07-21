Вверх
Дмитрий Морев: «Эстакада будет жить»

Эстакаду на Окружное шоссе готовят к реконструкции - объявлен аукцион на проектирование. Подробности от градоначальника областной столицы:

 - По итогам конкурса определим подрядчика, который до 29 мая 2026 года должен разработать проектно-сметную документацию. Средства на эти цели выделены правительством региона по поручению губернатора Александра Цыбульского.

 В настоящее время на путепроводе проводится противоаварийный ремонт. Он позволит уже в первой декаде сентября открыть движение по двум полосам. Но количество транспорта в городе существенно увеличилось и необходимо расширять путепровод. Поэтому мы идем по пути реконструкции эстакады с увеличением полос до четырех. В техническом задании для проектировщика указано это условие.

 Стоимость предстоящей реконструкции станет известна после разработки проектных решений и смет. Работы должны быть проведены как на мостовом сооружении длиной 95 метров, так и на подъездных путях. В техзадании также предусмотрено оборудование тротуара для пешеходов.

26 август 11:03 | : Политика / Экономика

