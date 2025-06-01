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Завтра возникнут сложности с передвижением по Архангельску

Увы... но скорейшее восстановление эстакады требует небольших жертв.

С 8 утра 24 июля до 5 утра 25 июля движение транспорта по путепроводу на Окружное шоссе будет закрыто.

 Специалисты выполняют установку цокольных коробок под стойки барьерного ограждения, а также готовятся к демонтажу балок на следующих двух пролетах. Ранее «Мостоотряд» выполнил замену двух балок из четырех.

 В период перекрытия эстакады понтон в Северный округ будет бесплатным для автотранспорта массой до 5 тонн!

 В связи с перекрытием изменится схема движения муниципальных автобусных маршрутов № 12 и № 180: они буду следовать по Окружному шоссе, ул. Ленина и через Московский проспект. В связи с увеличением протяженности и времени в пути на день сократится количество рейсов. Расписание будет опубликовано в течение дня.

23 июль 10:29 | : Экономика

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