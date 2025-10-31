Вверх
Дмитрий Морев: "Угрозы обрушения Северодвинского моста нет"

Провели выездное совещание с дорожниками и Госавтоинспекцией на Северодвинском мосту: к ремонту провала на левобережной эстакаде приступаем 2 января. Об этом сообщил градоначальник Архангельска. Напомним, появление сквозного провала на мосту вызвало настоящую панику в соцсетях – мы все умрем…

 - Повреждение в месте сопряжения основной части и эстакады не затрагивает конструктивные части моста, угрозы обрушения нет, но ремонт требуется. 

 Сейчас на участке установлены ограничители, и проезд возможен по обеим полосам. К ремонту Мостоотряд приступит 2 января.

 На период производства работ установим временные светофоры – будет организовано реверсивное движение по мосту. Маршрут автобусов в каникулы не изменится. Водителей личного транспорта прошу во избежание пробок по возможности выбирать путь через Краснофлотский мост. 

 За время новогодних каникул, когда трафик значительно меньше, специалисты завершат ремонт и откроют полосу. Также поручил департаменту транспорта рассмотреть возможность выполнения ямочного ремонта на других участках. 

Чтобы выполнить работу в максимально короткие сроки, уже сейчас закупаются материалы, составляется подробный график. Мостоотряд уверен, что морозная погода не помешает: участок прогреют тепловыми пушками, укрепят металлическим щитом, зальют бетоном и уложат верхнее покрытие. 

Это план локального ремонта, но есть и глобальная задача. В этом году мы разработали проект реконструкции левобережной эстакады, поскольку очевидно, что необходимы работы капитального характера. Госэкспертиза пройдена, стоимость реконструкции – 470 млн рублей. Содействие в получении федерального финансирования оказывает областное правительство.


30 декабрь 15:25 | : Экономика

