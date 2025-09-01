Вверх
Ремонт эстакады на Окружном шоссе не понравился Народному фронту

По жалобам северян эксперты Народного фронта оценили качество противоаварийного ремонта эстакады на Окружном шоссе.

В межплитные швы при опалубных работах вместо цементной стяжки уложена монтажная пена, что попросту недопустимо. А после установки новых балок проезжая часть заужена примерно на 50 – 70 сантиметров.

Третья претензия – новый отбойник, смонтированный без светоотражающих лент. Этот травмоопасный объект – настоящая угроза для ДТП. Вместо плавного перехода от пешеходного тротуара к проезжей части, отбойник начинается внезапно, что может привести к серьезным катастрофам на дороге.

Представители Народного фронта обратились в мэрию Архангельска. Требуют обязать подрядчика устранить выявленные нами нарушения. 

13 октябрь 13:36 | : Скандалы

