Ремонт эстакады на Окружном шоссе не понравился Народному фронту

По жалобам северян эксперты Народного фронта оценили качество противоаварийного ремонта эстакады на Окружном шоссе.



В межплитные швы при опалубных работах вместо цементной стяжки уложена монтажная пена, что попросту недопустимо. А после установки новых балок проезжая часть заужена примерно на 50 – 70 сантиметров.



Третья претензия – новый отбойник, смонтированный без светоотражающих лент. Этот травмоопасный объект – настоящая угроза для ДТП. Вместо плавного перехода от пешеходного тротуара к проезжей части, отбойник начинается внезапно, что может привести к серьезным катастрофам на дороге.



Представители Народного фронта обратились в мэрию Архангельска. Требуют обязать подрядчика устранить выявленные нами нарушения.