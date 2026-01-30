В Ленском округе Поморья продолжается строительство модульной больницы

В поселке Урдома Ленского района продолжается строительство новой модульной больницы. Медицинский объект возводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и Народной программы «Единой России» и станет структурным подразделением Яренской центральной районной больницы.

Строительство ведётся за счёт средств фонда поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром» в рамках соглашения с министерством здравоохранения Архангельской области, заключённого в апреле 2025 года. Завершить работы планируется в текущем году.

Двухэтажное здание модульного типа общей площадью около тысячи квадратных метров возводится с применением современных технологий. На объекте уже выполнено устройство фундамента, ведётся монтаж металлических колонн, параллельно осуществляется поставка строительных материалов и конструкций. Ход строительства находится на постоянном контроле и еженедельно отслеживается.

Проектом предусмотрено создание полноценной медицинской инфраструктуры. На первом этаже разместятся приёмно-диагностическое и поликлиническое отделения, обеспечивающие амбулаторный приём пациентов. Второй этаж будет отведён под стационарное отделение и дневной стационар, рассчитанные в общей сложности на 16 коек.

Ввод в эксплуатацию модульной больницы позволит повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей Урдомы и близлежащих населённых пунктов.