Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Ленском округе Поморья продолжается строительство модульной больницы

В поселке Урдома Ленского района продолжается строительство новой модульной больницы. Медицинский объект возводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и Народной программы «Единой России» и станет структурным подразделением Яренской центральной районной больницы.

 Строительство ведётся за счёт средств фонда поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром» в рамках соглашения с министерством здравоохранения Архангельской области, заключённого в апреле 2025 года. Завершить работы планируется в текущем году.

 Двухэтажное здание модульного типа общей площадью около тысячи квадратных метров возводится с применением современных технологий. На объекте уже выполнено устройство фундамента, ведётся монтаж металлических колонн, параллельно осуществляется поставка строительных материалов и конструкций. Ход строительства находится на постоянном контроле и еженедельно отслеживается.

 Проектом предусмотрено создание полноценной медицинской инфраструктуры. На первом этаже разместятся приёмно-диагностическое и поликлиническое отделения, обеспечивающие амбулаторный приём пациентов. Второй этаж будет отведён под стационарное отделение и дневной стационар, рассчитанные в общей сложности на 16 коек.

 Ввод в эксплуатацию модульной больницы позволит повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей Урдомы и близлежащих населённых пунктов.

19 март 11:35 | : Политика / Экономика

Главные новости


За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (229)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20