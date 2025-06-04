Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Карпогорах возводят современный спортивный комплекс по программе "Единой России"

В селе Карпогоры Пинежского округа продолжается строительство современного спортивного комплекса. Возведение объекта, занимающего площадь около 3 гектаров, ведётся в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», что является частью народной программы партии "Единая Россия", направленной на повышение качества жизни в сельской местности. 


  Спортивный комплекс включает одноэтажное здание площадью около 500 квадратных метров, два футбольных поля, две волейбольные и теннисную площадки, а также хоккейный корт. Предусмотрена парковка на 26 машино-мест. Особое внимание уделено созданию доступной среды для маломобильных граждан: проектом предусмотрены пандусы, пониженные бордюры, доступные санузлы и парковочные места. 

 Министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев проверил ход работ на объекте. "Выполнено асфальтирование спортивных площадок, трассы картинга и беговой дорожки, на завершающей стадии находится возведение хоккейного корта", - отметил министр. Ведутся работы по благоустройству территории, устройству ливневой канализации и укладке тротуарной плитки. 

  Завершение строительно-монтажных мероприятий намечено на 30 сентября 2025 года. После ввода в эксплуатацию объект будет общедоступным и станет центром проведения занятий, тренировок и соревнований по различным видам спорта. Реализация данного проекта позволит создать современные условия для занятия спортом и ведения здорового образа жизни для жителей Пинежского округа, что является приоритетной задачей народной программы "Единой России".


02 сентябрь 10:49 | : Политика / Экономика

Главные новости


Шли корабли в Архангельск
Они тоже были школьниками. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (31)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20