В Карпогорах возводят современный спортивный комплекс по программе "Единой России"

В селе Карпогоры Пинежского округа продолжается строительство современного спортивного комплекса. Возведение объекта, занимающего площадь около 3 гектаров, ведётся в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», что является частью народной программы партии "Единая Россия", направленной на повышение качества жизни в сельской местности.



Спортивный комплекс включает одноэтажное здание площадью около 500 квадратных метров, два футбольных поля, две волейбольные и теннисную площадки, а также хоккейный корт. Предусмотрена парковка на 26 машино-мест. Особое внимание уделено созданию доступной среды для маломобильных граждан: проектом предусмотрены пандусы, пониженные бордюры, доступные санузлы и парковочные места.



Министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев проверил ход работ на объекте. "Выполнено асфальтирование спортивных площадок, трассы картинга и беговой дорожки, на завершающей стадии находится возведение хоккейного корта", - отметил министр. Ведутся работы по благоустройству территории, устройству ливневой канализации и укладке тротуарной плитки.



Завершение строительно-монтажных мероприятий намечено на 30 сентября 2025 года. После ввода в эксплуатацию объект будет общедоступным и станет центром проведения занятий, тренировок и соревнований по различным видам спорта. Реализация данного проекта позволит создать современные условия для занятия спортом и ведения здорового образа жизни для жителей Пинежского округа, что является приоритетной задачей народной программы "Единой России".



