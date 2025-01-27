Народная программа ЕР возводит в Мирном новую поликлинику

В городе Мирный продолжается строительство нового здания взрослой поликлиники на улице Гагарина. Данный объект возводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициатором которого выступил Президент Российской Федерации, и является важной составляющей народной программы "Единой России", направленной на повышение качества жизни граждан.



Строительство нового корпуса ведется взамен устаревшего здания поликлиники, построенного в 1964 году и не соответствующего современным требованиям, в том числе, нормам безопасности. В настоящее время завершены работы по возведению коробки здания, устройству кровли и установке оконных конструкций. Ведется внутренняя отделка помещений, включающая выравнивание стен и подготовку полов под укладку плитки.



Параллельно осуществляется монтаж наружных инженерных сетей и завершается устройство вентилируемого фасада с облицовкой из керамогранитных плит. В ближайшее время планируется приступить к работам по благоустройству и озеленению прилегающей территории, где будут организованы пешеходные дорожки, зоны отдыха и уличное освещение.



По словам министра строительства и архитектуры Архангельской области Владимира Полежаева, поликлиника в Мирном является первым объектом в регионе, строительство которого ведется в рамках нового национального проекта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на текущий год. Общий объем финансирования строительства превысил 300 миллионов рублей.