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Народная программа ЕР возводит в Мирном новую поликлинику

В городе Мирный продолжается строительство нового здания взрослой поликлиники на улице Гагарина. Данный объект возводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициатором которого выступил Президент Российской Федерации, и является важной составляющей народной программы "Единой России", направленной на повышение качества жизни граждан.

Строительство нового корпуса ведется взамен устаревшего здания поликлиники, построенного в 1964 году и не соответствующего современным требованиям, в том числе, нормам безопасности. В настоящее время завершены работы по возведению коробки здания, устройству кровли и установке оконных конструкций. Ведется внутренняя отделка помещений, включающая выравнивание стен и подготовку полов под укладку плитки.

Параллельно осуществляется монтаж наружных инженерных сетей и завершается устройство вентилируемого фасада с облицовкой из керамогранитных плит. В ближайшее время планируется приступить к работам по благоустройству и озеленению прилегающей территории, где будут организованы пешеходные дорожки, зоны отдыха и уличное освещение.

По словам министра строительства и архитектуры Архангельской области Владимира Полежаева, поликлиника в Мирном является первым объектом в регионе, строительство которого ведется в рамках нового национального проекта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на текущий год. Общий объем финансирования строительства превысил 300 миллионов рублей. 

04 июнь 07:33 | : Политика / Экономика

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