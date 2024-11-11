Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Подходит к концу строительство школы в Майской Горке

Объект возводится в столице Поморья в рамках президентского национального проекта «Образование».

Уже в следующем учебном году новая школа будет готова принять до 860 учеников.

С рабочим визитом на площадке побывал заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин. Вместе с министром строительства и архитектуры Поморья Владимиром Полежаевым, а также представителями заказчика и подрядчика он ознакомился с ходом строительных работ и провел оперативное совещание.

На сегодняшний день уровень строительной готовности здания превышает 90 процентов. Более 220 рабочих ежедневно занимаются выполнением внутренней отделки, установкой оконных откосов, дверей, устройством входных групп и прокладкой инженерных сетей.

По словам представителя подрядчика, уже началась поставка технологического оборудования для оснащения школы, и в ближайшее время его монтаж стартует в подготовленных местах.

Зампред осмотрел и прилегающую территорию новой школы. В данный момент завершаются работы по благоустройству: выполняются монтаж открытой сцены и установка ограждений вокруг учебного заведения.

Как сказал по итогам посещения стройплощадки Дмитрий Рожин, на объекте наблюдается положительная динамика выполнения работ, однако для успешной сдачи объекта в текущем году подрядчику поставлена задача не сбавлять темпы и ежесуточно увеличивать штат рабочих по всем направлениям, в особенности – по отделочным работам.

«Заказчику рекомендую усилить контроль, а также оказать максимальное содействие всем участникам проекта для его завершения в максимально возможно короткий срок», – прокомментировал Дмитрий Рожин.

Строительство школы в округе Майская Горка в Архангельске планируется завершить до начала следующего учебного года. Объект создается в рамках Народной программы «Единой России» и находится на контроле в региональном отделении партии «Единая Россия».

Согласно условиям контракта, подрядчик обязан не только возвести коробку здания, но и оборудовать школу всем необходимым для проведения учебных занятий, подготовить подъездные пути и провести благоустройство прилегающей территории, - сообщили в министерстве строительства и архитектуры Архангельской области. 

10 декабрь 17:13 | : Экономика

Главные новости


Приятные хлопоты. Депутаты АрхГорДумы за неделю
VIII-й Arctic open зажег в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (135)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20