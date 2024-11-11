Подходит к концу строительство школы в Майской Горке

Объект возводится в столице Поморья в рамках президентского национального проекта «Образование».

Уже в следующем учебном году новая школа будет готова принять до 860 учеников.

С рабочим визитом на площадке побывал заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин. Вместе с министром строительства и архитектуры Поморья Владимиром Полежаевым, а также представителями заказчика и подрядчика он ознакомился с ходом строительных работ и провел оперативное совещание.

На сегодняшний день уровень строительной готовности здания превышает 90 процентов. Более 220 рабочих ежедневно занимаются выполнением внутренней отделки, установкой оконных откосов, дверей, устройством входных групп и прокладкой инженерных сетей.

По словам представителя подрядчика, уже началась поставка технологического оборудования для оснащения школы, и в ближайшее время его монтаж стартует в подготовленных местах.

Зампред осмотрел и прилегающую территорию новой школы. В данный момент завершаются работы по благоустройству: выполняются монтаж открытой сцены и установка ограждений вокруг учебного заведения.

Как сказал по итогам посещения стройплощадки Дмитрий Рожин, на объекте наблюдается положительная динамика выполнения работ, однако для успешной сдачи объекта в текущем году подрядчику поставлена задача не сбавлять темпы и ежесуточно увеличивать штат рабочих по всем направлениям, в особенности – по отделочным работам.

«Заказчику рекомендую усилить контроль, а также оказать максимальное содействие всем участникам проекта для его завершения в максимально возможно короткий срок», – прокомментировал Дмитрий Рожин.

Строительство школы в округе Майская Горка в Архангельске планируется завершить до начала следующего учебного года. Объект создается в рамках Народной программы «Единой России» и находится на контроле в региональном отделении партии «Единая Россия».

Согласно условиям контракта, подрядчик обязан не только возвести коробку здания, но и оборудовать школу всем необходимым для проведения учебных занятий, подготовить подъездные пути и провести благоустройство прилегающей территории, - сообщили в министерстве строительства и архитектуры Архангельской области.