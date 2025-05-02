В Вельске возводится новый корпус центральной районной больницы

Важные изменения в сфере здравоохранения Вельского района становятся реальностью благодаря реализации Народной программы «Единой России». Заместитель председателя правительства региона Игорь Скубенко провёл встречу с коллективом центральной районной больницы, в ходе которой обсуждались ключевые приоритеты программы, направленные на улучшение качества медицинского обслуживания и развитие первичного звена здравоохранения.



На встрече были затронуты актуальные вопросы, касающиеся медицинского обслуживания, текущего ремонта и оснащения учреждения, а также кадровых проблем. В настоящее время продолжается капитальный ремонт местной поликлиники. Завершён демонтаж старых конструкций, вывезено около 100 машин строительного мусора. Рабочие уже приступили к ремонту пола, а в ближайшее время запланирована замена окон.



Параллельно с ремонтом поликлиники идёт строительство нового корпуса центральной районной больницы, где сейчас ведутся работы на нулевом цикле. Это значимый шаг к созданию современных условий для оказания медицинской помощи.



Особое внимание на встрече было уделено оснащению больницы. Благодаря национальному проекту учреждение уже получает новое оборудование, а после ввода нового корпуса ожидается значительное пополнение медицинской техники, что, безусловно, улучшит качество обслуживания пациентов.



Однако одной из основных проблем остаётся нехватка кадров. Многие выпускники целевых направлений после обучения не возвращаются на работу в больницу. Медработники предложили ужесточить условия целевых договоров, чтобы решить эту проблему и привлечь специалистов в район.



В завершение встречи Игорь Скубенко поблагодарил сотрудников больницы за их труд и призвал к терпению в период преобразований. Он заверил, что все озвученные проблемы будут прорабатываться, и их решение потребует совместных усилий медицинского коллектива и региональных властей.



Эти шаги демонстрируют приверженность «Единой России» к улучшению здравоохранения и созданию комфортных условий для работы медицинских работников, что, в свою очередь, положительно скажется на здоровье жителей Вельского района.