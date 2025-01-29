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В Котласе строят здание детской поликлиники

Объект возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Строительство осуществляется в соответствии с приоритетами Народной программы «Единой России» и находится на постоянном контроле депутатов-единороссов областного собрания. Возведение здания началось в 2022 году, и должно было завершиться в 2024-м. Однако подрядчик, осуществлявший строительство, допустил недочеты, которые были выявлены в ходе инспекций Главного управления капитального строительства, и нарушил сроки выполнения обязательств по контракту.

Как рассказал министр строительства и архитектуры Владимир Полежаев, на текущий момент контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут, заключен новый договор со строительной компанией, специалисты которой ежедневно работают на объекте.

«Сейчас активно ведутся внутренние работы», – сказал министр. – «Параллельно при благоприятных погодных условиях будут начаты работы по благоустройству прилегающей территории».

В частности, в рамках создания комфортной среды вокруг здания будущей поликлиники новому подрядчику необходимо завершить оборудование парковки на 38 машино-мест, а также разбить сквер.

Детская поликлиника, которая станет новым корпусом Котласской центральной городской больницы имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого), согласно проекту, будет оснащена передовым оборудованием для оказания детям высокотехнологичной медицинской помощи. Здание сможет принимать порядка 400 пациентов за смену.  В медучреждении будет организована работа двух дневных стационаров на 10 коек каждый, консультативно-диагностического и профилактического отделений, а также отделения восстановительного лечения.

19 февраль 13:15 | : Политика / Экономика

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