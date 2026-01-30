Операторы дронов с СВО прислали благодарность жителям Поморья

Народный фронт получил трогательное послание с покровского направления СВО. Ребята из полка БПЛА записали обращение, полное искренней благодарности всем жителям Архангельской области за оказанную гуманитарную помощь.

В кадре – боец с позывным “Бам” на фоне нашего старого баннера, который вместе с инструментами и стройматериалами прибыл в воинскую часть для укрепления блиндажей земляков на передовой.

Особые слова признательности звучат в адрес мамы военнослужащего Натальи Трубиной. Она за свой счёт приобрела и вместе с делегацией архангельского Народного фронта лично привезла парням весенние маскировочные сети.

Тёплые вещи, средства личной гигиены, продукты питания и другая помощь от жителя Поморья у операторов дронов крайне востребованы. Ребята с радостью ждут весточки из дома и, пользуясь случаем, поздравляют всех северянок с наступившим праздником 8 марта.

Почему хотят посадить экс-ректора СГМУ Горбатову
Капут, кирдык, песец. Почти утопия

