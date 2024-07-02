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Участники СВО благодарят жителей Поморья за поддержку

Военнослужащие реактивного артиллерийского дивизиона 200-ой отдельной мотострелковой гвардейской бригады прислали в адрес регионального штаба Народного фронта видео-привет с передовой.

Ребята благодарят северян за неравнодушие и помощь и отмечают, что вклад жителей Архангельской области в общую победу бесценен.

При участии наших земляков "за ленту" прибыли тепловизоры, радиостанции, обнаружители дронов "Булат" и приборы ночного видения.

По словам бойцов, мир держится на неравнодушных и отзывчивых людях, неспособных пройти мимо чужой беды.

Архангельское отделение Народного фронта:

- Мы желаем нашим парням скорейшего возвращения домой и продолжаем гуманитарный сбор для защитников Донбасса. Вещи и технику принимаем на Троицком, 39 (1 этаж, левое крыло), деньги – на счёт регионального сбора: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.

02 июль 12:35 | : Политика

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