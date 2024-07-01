Гуманитарная миссия из Поморья прибыла в Херсон

Херсонская область – нижнее течение Днепра, побережье Черного моря, Тендровская и Кинбурнская косы, остров Джарылгач. Здесь в плавнях и песках, на суше и на воде выполняет боевые задачи 61-я бригада морской пехоты Северного флота. Из Поморья землякам Губернаторским Центром «Вместе мы сильнее» была доставлена разнообразная гуманитарная помощь.

С бойцами из 2-го батальона 61-й бригады морской пехоты Северного флота мы разговариваем недалеко от линии фронта. Обстановка здесь напряженная – прошло оповещение о высадке вражеской диверсионно-разведывательной группы с той стороны Днепра. Ребятам доставлен бортовой УАЗ оснащенный северными умельцами специальными сетками, для защиты от дронов-камикадзе. И уже сегодня машина будет выполнять боевые задачи.

- Бывает, заходят ДРГ, лодки. Пытаются проникнуть через нас. Но пока у них ничего не получается. Северяне надежно защищают эти направления. Доставленная машина очень поможет нам в работе, - рассказал боец с позывным «Юрич».

Традиционно именно автомобили составляют основную часть гуманитарного груза, который доставляется миссией Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» в войска. Машины собирают различные волонтерские организации Архангельской области. Их руководителей в 61-й бригаде знают по именам отчествам. Им всем – особые слова благодарности за отправку техники.

- Огромная благодарность Оксане Шубиной. Передали нам машину для выполнения боевых задач и транспортировки раненных с передовой. Огромное спасибо! На больших машинах на передовой никак – это цель, а на «буханочках» будем вывозить, будем работать, - говорит боец с позывным «Фикса».

- Хочу поблагодарить Оксану Шубину и Губернаторский Центр «Вместе мы сильнее» за предоставленный автомобиль, за доставку, за посылки, за гуманитарную помощь, которую организовали и привезли нам сюда, на Херсонское направление, - говорит боец с позывным «Гурман».

- Благодарность Татьяне Николаевне Шевчук и Ольге Николаевне Кочуровой за предоставленный автомобиль УАЗ для выполнения задач специальной военной операции, - поблагодарил боец с позывным «Жорик».

- Машина нам нужна для эвакуации раненных, для подвоза боеприпасов. Я сам сталкивался с ситуацией, когда бойца нужно было вывозить, и он скончался у меня на руках. Я вышел на Алену Север, она очень душевно это восприняла и выбила нам машину. Надеюсь, что таких случаев больше не будет, теперь мы подготовлены к вывозу раненных. Вам огромное спасибо, что вы поддерживаете нас. Ваша поддержка нам важна, нужна, сказал боец с позывным «Харальд»

- Спасибо передаем большое движению «Феникс-Север» из Северодвинска. Нам волонтеры помогали уже не раз. Спасибо им огромное за помощь. Все что они делают, приближает нас на шаг к победе, - уверен боец с позывным «Студент».

Помимо автомобилей, фуры, которые разгружались в разных подразделениях 61-й бригады морской пехоты, были заполнены самым разным грузом. Тут и маскировочные сети, и стройматериалы, и продукты. По адресным заявкам доставлена оргтехника, генераторы и даже – переносной аппарат ультразвуковой диагностики.

- Хочу выразить огромную благодарность за предоставленную нам гуманитарную помощь в виде ноутбука. Он нам нужен для прошивок дронов. Также хотим поблагодарить Губернаторский Центр «Вместе мы сильнее» и депутата ГосДумы Михаила Кислякова, - сказал боец с позывным «Онега».

- Выражаем благодарность всем жителям Архангельской области за предоставленную нам помощь в виде генераторов и переносного аппарата УЗИ. Спасибо большое, что не остаетесь в стороне. Победа будет за нами! – отметил боец с позывным «Черкес».

Большинство личного состава 61-й бригады – северяне. Тем дороже слова благодарности, которые сегодня прозвучали в адрес земляков от бойцов. Ведь завтра они снова уходят в бой. И девиз морской пехоты – «Где мы – там победа!» для них не простые слова.

240 лет назад российские войска во главе с Александром Суворовым разгромили на Кинбурнской косе турецкий десант и сбросили его в море. Сегодня наши ребята, бойцы 61-й бригады морской пехоты ежедневно отражают попытки ВСУ высадиться на знаменитой косе. Бои здесь идут и днем и ночью.



