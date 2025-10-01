Парни из Поморья благодарят земляков за посылки из дома

В Народный фронт пришло видео от ребят из 61 бригады. От имени боевых товарищей северян благодарит за гуманитарную помощь военнослужащий с позывным “Борман”.



Особые слова спасибо звучат в адрес нашего земляка Евгения Жданова и его сподвижников. Они передали солдатам из батальонной эвакуационной команды незаменимый при ведении боя детектор дронов, два инверторных генератора, газовые баллоны, медицинские изделия, пауэрбанки, шнуры для спутникового оборудования и комплекты нательного белья.



Руководителя волонтёрского движения “ZaМир-Архангельск” Светлану Лопаткину парни благодарят за посылку для штурмовиков: автомобиль “Нива” и новый бензогенератор мощностью 4,5 кВт.



И, конечно, ребята признательны постоянным партнёрам их подразделения – руководителю фонда "Свои люди" Константину Олюкову, исполнительному директору Ассоциации ветеранов СВО Архангельской области Владимиру Кипаеву, который передал на передовую нашлемную видеокамеру, и представителю Народного фронта Василию Митрофанову, доставившему весь перечисленный груз “за ленту”.