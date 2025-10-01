Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Парни из Поморья благодарят земляков за посылки из дома

В Народный фронт пришло видео от ребят из 61 бригады. От имени боевых товарищей северян благодарит за гуманитарную помощь военнослужащий с позывным “Борман”.

Особые слова спасибо звучат в адрес нашего земляка Евгения Жданова и его сподвижников. Они передали солдатам из батальонной эвакуационной команды незаменимый при ведении боя детектор дронов, два инверторных генератора, газовые баллоны, медицинские изделия, пауэрбанки, шнуры для спутникового оборудования и комплекты нательного белья.

Руководителя волонтёрского движения “ZaМир-Архангельск” Светлану Лопаткину парни благодарят за посылку для штурмовиков: автомобиль “Нива” и новый бензогенератор мощностью 4,5 кВт.

И, конечно, ребята признательны постоянным партнёрам их подразделения – руководителю фонда "Свои люди" Константину Олюкову, исполнительному директору Ассоциации ветеранов СВО Архангельской области Владимиру Кипаеву, который передал на передовую нашлемную видеокамеру, и представителю Народного фронта Василию Митрофанову, доставившему весь перечисленный груз “за ленту”. 

12 ноябрь 10:24 | : Политика

Главные новости


Борьба с кровометанием, жилищный кризис и другие вести Поморья из ноября 1925 года
Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (155)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20