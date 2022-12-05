Народный фронт отправил из Архангельска в Донбасс "всё для Победы"

Благодаря северянам, которые приняли участие в проекте «Народный фронт. Всё для победы!» представители президентского движения снова доставили гуманитарный груз в Донецк. Бойцам в/ч 08823 было передано много нужных вещей: бушлаты, термобелье, прицелы, средства связи, медикаменты, бензогенераторы, печки – буржуйки.

«Мы во второй раз доставляем помощь нашим бойцам, в воинскую часть 08823, где выполняют свой воинский долг шестеро наших земляков. Рады, что ребята живы и здоровы. Бойцы передают слова благодарности за оказанную поддержку, - сказал руководитель исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров.

Мирное население получило разнообразные продукты питания, одежду для женщин и детей, медикаменты и многое другое. Большую помощь в этом оказал оказал Центр защиты семьи, материнства и детства "Мамина Пристань" из Архангельска.

Предприниматели Плесецкого района, Архангельской области присоединились к гуманитарному грузу Народного фронта. В Донбасс они отправили фуру с 35- кубами пиломатериалов бруса и доски. «Пиломатериалы нам очень нужны для восстановления социальной инфраструктуры Донецка, пострадавшей от артиллерийских обстрелов украинских нацистов и для укрепления оборонительных сооружений, - прокомментировал глава администрации Кировского района Юрий Будрин. – Спасибо вам большое! Все вместе мы восстановим город и вместе с Россией будем идти вперед».

Напоминаем, что северяне могут принести гуманитарную помощь в исполком Народного фронта по адресу город Архангельск, проспект Троицкий,39. Тел: 8(8182)200274.

Региональный сбор!

https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya



