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Северяне с передовой прислали видеопоздравление в Архангельск

Военнослужащие Архангельской области прислали в Народный фронт видеообращения к жителям региона.

 Бойцы-артиллеристы и ребята из реактивного дивизиона 200-ой мотострелковой гвардейской бригады благодарят жителей Поморья за гуманитарную помощь и поздравляют северян с Днём Народного единства.

 – На страже Родины с нами не только русские, но и дагестанцы, чеченцы, ингуши, казахи, якуты – всё наше многонациональное военное братство, – говорят парни. – Вместе мы обязательно победим и выгоним нечисть! Победа будет за нами!

  

04 ноябрь 09:50 | : Политика

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