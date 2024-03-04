Северяне с передовой прислали видеопоздравление в Архангельск

Военнослужащие Архангельской области прислали в Народный фронт видеообращения к жителям региона.



Бойцы-артиллеристы и ребята из реактивного дивизиона 200-ой мотострелковой гвардейской бригады благодарят жителей Поморья за гуманитарную помощь и поздравляют северян с Днём Народного единства.



– На страже Родины с нами не только русские, но и дагестанцы, чеченцы, ингуши, казахи, якуты – всё наше многонациональное военное братство, – говорят парни. – Вместе мы обязательно победим и выгоним нечисть! Победа будет за нами!