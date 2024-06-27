По зову сердца. Архангелогородец купил "УАЗик" для бойцов СВО

Житель столицы Поморья Вячеслав Широкий откликнулся на просьбу руководителя регионального отделения Народного фронта и за свой счёт приобрел автомобиль "УАЗ".



Наш земляк не только проверил машину повышенной проходимости на станции техосмотра, но и подготовил её к работе в условиях СВО.



Теперь автомобиль будет верой и правдой служить нашим ребятам на территории новых регионов России.



"Буханка" 2018 года выпуска с пробегом 120 тысяч километров уже выехала к месту дислокации военнослужащих Поморья вместе с гуманитарной помощью бойцам.



Присоединяйтесь к сбору для парней из Архангельской области: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya. Победа будет за нами!