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По зову сердца. Архангелогородец купил "УАЗик" для бойцов СВО

Житель столицы Поморья Вячеслав Широкий откликнулся на просьбу руководителя регионального отделения Народного фронта и за свой счёт приобрел автомобиль "УАЗ".
 
Наш земляк не только проверил машину повышенной проходимости на станции техосмотра, но и подготовил её к работе в условиях СВО.

 Теперь автомобиль будет верой и правдой служить нашим ребятам на территории новых регионов России.

 "Буханка" 2018 года выпуска с пробегом 120 тысяч километров уже выехала к месту дислокации военнослужащих Поморья вместе с гуманитарной помощью бойцам.

 Присоединяйтесь к сбору для парней из Архангельской области: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya. Победа будет за нами!

  

06 сентябрь 12:38 | : Политика

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