От щедрот праведных. Архангелогородец передал Донбассу 300 банок консервов

Архангельский предприниматель Максим Архипов привез в региональный штаб Народного фронта спонсорскую помощь для наших парней за «лентой».



Это печень трески и грибной суп, в общей сложности почти 300 банок.



По словам бизнесмена, для него важны целостность и суверенитет нашей страны, поддержка ребят на передовой. Это помощь таким же парням, как он сам, чтобы они были сыты, довольны и одеты.



В ближайшее время Народный фронт отправит пищевую продукцию в ДНР, а пока общественники продолжают сбор помощи для бойцов СВО в рамках проекта «Всё для Победы!». Вещи принимают в штабе в Архангельске на Троицком, 39, 1 этаж, левое крыло. Деньги – на счет регионального сбора: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.