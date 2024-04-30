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От щедрот праведных. Архангелогородец передал Донбассу 300 банок консервов

Архангельский предприниматель Максим Архипов привез в региональный штаб Народного фронта спонсорскую помощь для наших парней за «лентой».

 Это печень трески и грибной суп, в общей сложности почти 300 банок.

 По словам бизнесмена, для него важны целостность и суверенитет нашей страны, поддержка ребят на передовой. Это помощь таким же парням, как он сам, чтобы они были сыты, довольны и одеты.

 В ближайшее время Народный фронт отправит пищевую продукцию в ДНР, а пока общественники продолжают сбор помощи для бойцов СВО в рамках проекта «Всё для Победы!». Вещи принимают в штабе в Архангельске на Троицком, 39, 1 этаж, левое крыло. Деньги – на счет регионального сбора: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.

20 май 14:59 | : Будни

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