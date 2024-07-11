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Жители Архангельской области могут послать землякам на передовую гуманитарную помощь

В конце июля представители Народного фронта направятся в ДНР и Херсонскую область для передачи военнослужащим Поморья гуманитарной помощи и четырех транспортных средств.

 За счет накоплений на общем счету регионального сбора они закупят для бойцов СВО дорогостоящее оборудование для выполнения оперативных задач на линии боевого соприкосновения.

 Народный фронт в Архангельской области ведёт сбор для поддержки ребят из 200-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 61-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты и 80-ой отдельной арктической мотострелковой бригады.

 Нашим бойцам нужны:

— БПЛА;

— устройства РЭБ, тепловизоры, приборы ночного видения;

— квадрокоптеры Mavik-3;

— цифровые радиостанции;

— FPV-дроны;

— антидроновые ружья, коллиматорные и тепловизионные прицелы;

— наборы автоинструментов;

— маскировочные сети.

 Помочь нашим парням «за лентой» может каждый!

 Вещи и технику принимаем в исполкоме Народного фронта на проспекте Троицком, 39 (1 этаж, левое крыло). Также можно перевести любую сумму на счет регионального сбора, использовав QR-код или перейдя по ссылке: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhan….

11 июль 17:11 | : Политика

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