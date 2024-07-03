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Архангельский Народный фронт отправляет уже шестую автомашину на Донбасс

Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО передало представителям Народного фронта автомобиль "Митсубиши Галант" 2008 года выпуска.

В соответствии с распоряжением председателя Правительства России Михаила Мишустина, органы власти передают автотранспорт президентскому движению для дальнейшей отправки в зону СВО.

Автомобиль представительского класса находится в отличном состоянии. В зимнее время и распутицу машину не использовали, поэтому пробег иномарки составляет всего 75 тысяч километров.

Легковушку проверят в сервисном центре и, при необходимости, отремонтируют силами активистов Народного фронта. В конце июля "Митсубиши" переправят в зону СВО для целей разведки на Херсонском направлении.

Добавим, что это уже шестой автомобиль, полученный региональным штабом НФ от государственных структур Поморья.

04 июль 11:54 | : Политика

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