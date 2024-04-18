Гуманитарный конвой из Поморья разгрузился в Донецке

Миссия Губернаторского центра Архангельской области продолжает работу в новых регионах России. В Донецке была разгружена очередная партия гуманитарных грузов и несколько автомобилей переданных в воинские части.

Яркое солнце и ясное небо над Донецком – благоприятная погода для действий беспилотных разведчиков противника. Для ускорения разгрузки машин на этот раз был задействован эвакуатор. Бортовые УАЗы и «Нива» были оперативно преданы заказчикам – представителям воинских частей, выполняющих боевые задачи на донецком фронте.

- Большая благодарность Алене Север из Северодвинска, которая отправила нам машину. Они на фронте нужны всегда. Надеюсь, что эта «ласточка» нам долго прослужит, - говорит боец с позывным «Таксист» из 5-й отдельной мотострелковой Донецкой бригады.

- Я хочу поблагодарить жителей Архангельска, Холмогорского района, за помощь предоставленную нашему подразделению. Нам передан автомобиль и гуманитарная помощь, - рассказал военнослужащий с позывным «Лесник» из 242-го мотострелкового полка

А помощь эта на самом деле – немалая. Сотни коробок и пакетов с самым разным грузом. В ее сборе принимали участие более 20 волонтерский организаций. Поддержку оказало региональное отделение партии «Единая Россия»

- Нам привезли оборудование, маскировочные сети. Хотим лично поблагодарить Елену Семеновну Стефанишину за труды и ту помощь, которую она на протяжении всего этого времени оказывает. Нам это очень помогает, нам всем! – отметил боец с позывным «Стосемедесятый», 1487-й мотострелковый полк.

- 114-я бригада выражает глубокую благодарность жителям Архангельской области за оказанную гуманитарную помощь и поддержку наших военнослужащих. Огромное спасибо! – поблагодарил военнослужащий 114-й мотострелковой бригады с позывным «Харитон»

В иссеченную шрапнелью «буханку» бойцы грузят колеса для автомобилей. Этот расходый материал сейчас очень нужен: ВСУ активно использует разнообразные «ежи» и легкие мины, сбрасываемые с дронов.

- Хочу поблагодарить жителей Катунино и Оксану Заплаткину, жителей Холмогорского района, Фонд «Свои люди». И эти колеса, которые они нам отправили, они нам очень помогут в движении вперед, к победе, - говорит боец с позывным «Добрый», 132-я штурмовая бригада.

Место разгрузки неподалеку от Донецка хранит следы продолжительных и жестоких боев на окраине города. Неразорвавшиеся боеприпасы здесь до сих пор обезвреживают и уничтожают. Столица ДНР периодически подвергается обстрелам, поэтому колонна разгружалась здесь быстро. Все бойцы, которым были переданы посылки, очень довольны, передают большой привет и поздравления своим родным и близким.



