Гуманитарная миссия Центра «Вместе мы сильнее» из Поморья прибыла в Запорожье

Среди четырех регионов, вошедших два года назад в состав Российской Федерации – Запорожская область. Сейчас ее столица временно находится в Мелитополе. Там побывала гуманитарная миссия Губернаторского центра «Вместе мы сильнее!».

Навеки с русским народом! Эта клятва, данная 370 лет назад на Переяславской раде, проведенной гетманом Богданом Хмельницким, сегодня для Запорожья звучит как никогда актуально именно в Мелитополе – нынешней столице Запорожской области.

- Все изменилось буквально все. В лучшую сторону изменения, нужно прямо сказать. Но лучше бы – пораньше! Настроение у народа разные. Кто то еще не может с Украиной расстаться, а другие поняли, что это действительно нужно было делать раньше! – рассказал житель Мелитополя Иван Петрович.

В Мелитополь гуманитарная миссия из Архангельска привезла посылки для одной из воинских частей, которая сейчас воюет на Днепровском фронте, продолжая освобождение Запорожья.

- Спасибо Архангельску, жителям города за предоставленную помощь. Победа будет за нами, враг будет разбит, все у нас будет хорошо! – поблагодарил военнослужащий с позывным «Воробей» из 136-й отдельной мотострелковой бригады.

Также получателями груза в Мелитополе стали самые мирные организации -городские библиотеки, взрослая и детская. Для них из Архангельска были отправлены более 1000 экземпляров книг.

Сегодня в Мелитополе создан один из самых крупных Логистических гуманитарных центров в Новороссии. Грузы, доставленные волонтерами в Центр со всей страны, отправляются в адрес конкретных организаций. Именно отсюда книги отправят в библиотеки.