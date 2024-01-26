Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Гуманитарная миссия Центра «Вместе мы сильнее» из Поморья прибыла в Запорожье

Среди четырех регионов, вошедших два года назад в состав Российской Федерации – Запорожская область. Сейчас ее столица временно находится в Мелитополе. Там побывала гуманитарная миссия Губернаторского центра «Вместе мы сильнее!». 

 Навеки с русским народом! Эта клятва, данная 370 лет назад на Переяславской раде, проведенной гетманом Богданом Хмельницким, сегодня для Запорожья звучит как никогда актуально именно в Мелитополе – нынешней столице Запорожской области.

 - Все изменилось буквально все. В лучшую сторону изменения, нужно прямо сказать. Но лучше бы – пораньше! Настроение у народа разные. Кто то еще не может с Украиной расстаться, а другие поняли, что это действительно нужно было делать раньше! – рассказал житель Мелитополя Иван Петрович.

 В Мелитополь гуманитарная миссия из Архангельска привезла посылки для одной из воинских частей, которая сейчас воюет на Днепровском фронте, продолжая освобождение Запорожья. 

 - Спасибо Архангельску, жителям города за предоставленную помощь. Победа будет за нами, враг будет разбит, все у нас будет хорошо! – поблагодарил военнослужащий с позывным «Воробей» из 136-й отдельной мотострелковой бригады.

 Также получателями груза в Мелитополе стали самые мирные организации -городские библиотеки, взрослая и детская. Для них из Архангельска были отправлены более 1000 экземпляров книг. 

Сегодня в Мелитополе создан один из самых крупных Логистических гуманитарных центров в Новороссии. Грузы, доставленные волонтерами в Центр со всей страны, отправляются в адрес конкретных организаций. Именно отсюда книги отправят в библиотеки.

 

10 март 09:30 | : Политика

Главные новости


Три слова о любви
А кто не пьёт?! Социальная картина пьянства в России

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (96)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20