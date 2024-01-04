В Луганске разгружена первая партия гуманитарного груза из Архангельска

3 марта первые машины с гуманитарным грузом, отправленные из Архангельска Губернаторским центром «Вместе мы сильнее» прибыли в Луганск. Путь в почти 2,5 тыс. км от столицы Поморья до столицы Луганской народной республики занял три дня. Все машины успешно прибыли по месту назначения.

Ивановские десантники, военные медики из Ханты-Мансийска, добровольческие штурмовые подразделения и конечно именной Архангельский батальон 200-й гвардейской мотострелковой бригады. Это далеко не полный перечень воинских частей, которым был передан различных груз, собранный жителями Поморья. Разгрузка первых трех фур прибывших из столицы Поморья прошла в Луганске. Груз – самый разнообразный – от автомобилей, для пиломатериалов для оборудования окопов.

- Получили посылочку, от Полины из Архангельска из «Боевого братства». Коробочки, буржуйка, очень благодарны, спасибо большое! – говорит военнослужащий 217-й Ивановский парашютно-десантный полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным «Честер».

- Получили эту прекрасную буханочку. Они используются повсеместно на передовой для подвоза всего – боекомплекта, продовольствия. Мы счастливы, ребята счастливы – долгожданная посылочка! – не скрывает эмоций боец с позывным «Вевел» из отдельной добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Север-Z»

- Хочу всех земляков от лица всего личного состава бригады поблагодарить за оказанную помощь в виде досок. Хотим продолжит общаться свами, все свои обязательства выполним, победа будет за нами! – поблагодарил военнослужащий с позывным «Химик», из отдельной добровольческой бригады «Восток».

Для медицинской роты одного из мотострелковых полков был доставлен особый груз – операционный стол. После разгрузки ценный подарок отправился в передовой госпиталь.

- Выражаем благодарность за гуманитарную помощь в виде операционного стола. Я думаю этот стол спасет немало жизней наших бойцов, которые находятся на передовой, - говорит врач с позывным «Карат» из отдельной медицинской роты 1307-го мотострелкового полка.

Гуманитарный груз, доставленный из Архангельска отправляется на передовую. За ним приезжали из-под Бахмута, Часова Яра, Авдеевки и многих других точек фронта, которые так часто упоминаются в информационных сводках. Спецтехника ребятам очень помогает.

- Мы заказывали технику для спутниковой связи. Все это необходимо для выполнения специальных задач и без вашей помощи нам бы было тяжело. Архангелогородцы воюют доблестно смело и за родину! – отметил, боец с позывным «Остров» из 164-й отдельной мотострелковой бригады.

Конечно, особое внимание северянам. Многие служат в 200-й мотострелковой бригаде Северного флота. Для них было особенно много подарков. И сразу несколько автомобилей. До верха загруженных посылками.

- Мы заказывали транспортное средство, поскольку нуждаемся в нем. И оно к нам пришло. Плюс от родственников посылки, от гуманитарной организации «Феникс-Северодвинск» и мы очень этим довольны, - благодарит военнослужащий с позывным «Турист».

- Автомобиль с гуманитарной помощью - получилась вот эта целая машина, и еще одна на которой я приехал. Девочки Екатерина и Александра отправили бензопилу, наборы ключей, генератор отправили. Так что огромное спасибо и с наступающим 8 марта! – поздравил общественниц боец с позывным «Север».

- Заказывали автомобиль, нужен был именно пикап – удобно грузится и когда на «передке» нужно все быстро делать. Сразу в кузов все кинул, стартанули и уехали. И пришло все как заказывали, - отметил старшина штурмового отряда «Шторм» с позывным «Балу».

От всего личного состава и управления батальона благодарим вас за оказанную помощь. Мы стали гвардейцами. Воюем, нами гордятся. Стараемся выполнять свой долг. Победа будет за нами! – говорит заместитель командира Архангельского батальона 200-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Алтай».

В Луганске сейчас спокойно, хотя действует комендантский час и иногда работает ПВО. Совсем недавно здесь сбили несколько десятков беспилотников. Первая партия автомобилей из Архангельска успешно разгружена. А миссия Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» продолжает работу на Донбассе.



