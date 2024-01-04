Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Луганске разгружена первая партия гуманитарного груза из Архангельска

3 марта первые машины с гуманитарным грузом, отправленные из Архангельска Губернаторским центром «Вместе мы сильнее» прибыли в Луганск. Путь в почти 2,5 тыс. км от столицы Поморья до столицы Луганской народной республики занял три дня. Все машины успешно прибыли по месту назначения. 

 Ивановские десантники, военные медики из Ханты-Мансийска, добровольческие штурмовые подразделения и конечно именной Архангельский батальон 200-й гвардейской мотострелковой бригады. Это далеко не полный перечень воинских частей, которым был передан различных груз, собранный жителями Поморья. Разгрузка первых трех фур прибывших из столицы Поморья прошла в Луганске. Груз – самый разнообразный – от автомобилей, для пиломатериалов для оборудования окопов.

 - Получили посылочку, от Полины из Архангельска из «Боевого братства». Коробочки, буржуйка, очень благодарны, спасибо большое! – говорит военнослужащий 217-й Ивановский парашютно-десантный полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным «Честер».

 - Получили эту прекрасную буханочку. Они используются повсеместно на передовой для подвоза всего – боекомплекта, продовольствия. Мы счастливы, ребята счастливы – долгожданная посылочка! – не скрывает эмоций боец с позывным «Вевел» из отдельной добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Север-Z»

 - Хочу всех земляков от лица всего личного состава бригады поблагодарить за оказанную помощь в виде досок. Хотим продолжит общаться свами, все свои обязательства выполним, победа будет за нами! – поблагодарил военнослужащий с позывным «Химик», из отдельной добровольческой бригады «Восток».

 Для медицинской роты одного из мотострелковых полков был доставлен особый груз – операционный стол. После разгрузки ценный подарок отправился в передовой госпиталь.

 - Выражаем благодарность за гуманитарную помощь в виде операционного стола. Я думаю этот стол спасет немало жизней наших бойцов, которые находятся на передовой, - говорит врач с позывным «Карат» из отдельной медицинской роты 1307-го мотострелкового полка.

 Гуманитарный груз, доставленный из Архангельска отправляется на передовую. За ним приезжали из-под Бахмута, Часова Яра, Авдеевки и многих других точек фронта, которые так часто упоминаются в информационных сводках. Спецтехника ребятам очень помогает.

 - Мы заказывали технику для спутниковой связи. Все это необходимо для выполнения специальных задач и без вашей помощи нам бы было тяжело. Архангелогородцы воюют доблестно смело и за родину! – отметил, боец с позывным «Остров» из 164-й отдельной мотострелковой бригады.

 Конечно, особое внимание северянам. Многие служат в 200-й мотострелковой бригаде Северного флота. Для них было особенно много подарков. И сразу несколько автомобилей. До верха загруженных посылками.

 - Мы заказывали транспортное средство, поскольку нуждаемся в нем. И оно к нам пришло. Плюс от родственников посылки, от гуманитарной организации «Феникс-Северодвинск» и мы очень этим довольны, - благодарит военнослужащий с позывным «Турист».

 - Автомобиль с гуманитарной помощью - получилась вот эта целая машина, и еще одна на которой я приехал. Девочки Екатерина и Александра отправили бензопилу, наборы ключей, генератор отправили. Так что огромное спасибо и с наступающим 8 марта! – поздравил общественниц боец с позывным «Север».

 - Заказывали автомобиль, нужен был именно пикап – удобно грузится и когда на «передке» нужно все быстро делать. Сразу в кузов все кинул, стартанули и уехали. И пришло все как заказывали, - отметил старшина штурмового отряда «Шторм» с позывным «Балу».  

От всего личного состава и управления батальона благодарим вас за оказанную помощь. Мы стали гвардейцами. Воюем, нами гордятся. Стараемся выполнять свой долг. Победа будет за нами! – говорит заместитель командира Архангельского батальона 200-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Алтай».

 В Луганске сейчас спокойно, хотя действует комендантский час и иногда работает ПВО. Совсем недавно здесь сбили несколько десятков беспилотников. Первая партия автомобилей из Архангельска успешно разгружена. А миссия Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» продолжает работу на Донбассе.


05 март 14:00 | : Будни

Главные новости


Матигоры. Страницы истории
Под знаком Послания. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (51)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20