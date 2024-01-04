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Гуманитарный груз из Архангельска доставлен в воинские части ДНР под покровом ночи

Очередным пунктом разгрузки колонны гуманитарной миссии Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» стала столица ДНР – Донецк. 

 В отличие от Луганска в Донецке нашей колонне пришлось разгружаться вечером. Но темное время суток не помещало передать груз представителям воинских частей. С больших фур коробки с гуманитарной помощью были перегружены на УАЗы-«буханки» и «ГАЗели», которые затем отправились на фронт. Так только с Новой Земли военнослужащим было передано 12 тонн грузов.

- Нам привезли с Новой Земли гуманитарную помощь. Заказывали мы и тепловизоры и бронежилеты. Огромное спасибо Новой Земле, Губернаторскому Центру «Вместе мы сильнее» от бойцов 114-й бригады. Победа будет за нами! Враг не пройдет, мы победим! – говорит военнослужащий с позывным «Ямаха» из 114-й отдельной мотострелковой бригады

 В Донецке гуманитарную миссию из Архангельска вновь ждала встреча со старыми знакомыми. В мае прошлого года под Марьинкой наши артисты дали импровизированный концерт для солдат 1004-го мотострелкового полка. И сейчас представители части прибыли для приемки гуманитарной помощи. 

 - Благодарим жителей Архангельской области за оказанную помощь. За их радушие и понимание! Враг будет разбит! – сказал майор с позывным «Меркава» из 1004-й мотострелкового полка

 Особенность этой отправки груза на Донбасс в том, что в его составе – 15 автомобилей, которые очень необходимы нашим бойцам на передовой.

 - Очень благодарны Архангельскому краю за выделенную материальную помощь в виде автомобиля УАЗ «Хантер». Надеюсь, он нас не подведет, всегда на нем будем ездить, всегда нас будет выручать и дай Бог не будет ломаться! – поделился боец с позывным «Червь» из отдельного диверсионно-разведывательного отряда «Буран».

 Завершали разгрузку в Донецке уже в полной темноте. Переданные воинским частям автомобили, загруженные гуманитарной помощью, отправились сразу на фронт. Он тут совсем близко – всего в 30 километрах от центра города. 

 

06 март 08:01 | : Политика

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