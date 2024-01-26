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Гуманитарная миссия из Архангельска завершила работу в зоне СВО

Заключительной точкой колонны с так необходимыми для наших солдат грузами стала Херсонская область. 

 Скадовск встречал архангелогородцев холодным степным ветром. И огромным теплом и благодарностью бойцов-северян, которые несут службу на Днепровском фронте. Сюда приехали представители разных частей, воюющих от Новой Каховки до Тендровской косы и острова Джарылгач. Десантники, морские пехотинцы, мотострелки, молодые ребята и взрослые мужики – все были искренне рады встрече с земляками.

 - Заказывали тепловизор, отопительные приборы, печки, белье носимое и постельное. Все пришло, все нормально. Одно дело армейское, другое дело то, что скажем так, приходит с «большой земли». Это серьезно помогает, и не только материально, но и в моральном плане, - отметил военнослужащий с позывным «Еж» из 345-го гвардейского десантно-штурмового полка 104-й десантно-штурмовой дивизии.

 Особенно много северян воюет в составе частей береговых войск Северного флота. Архангельск, Онега, Северодвинск, Мезень, Вельск, Пинега, Лешуконье, Коноша, Каргополь, Котлас, Верхняя Тойма – практически все города и районы Поморья представлены лучшими своими сыновьями, с честью выполняющими свой долг в ходе специальной военной операции. Для 61-й гвардейской бригады морской пехоты из Архангельска доставили несколько автомобилей, и большое количество разнообразного груза.

 - Мы попросили привезти машинку, «буханку». Пришла, увидел, посмотрел, в хорошем состоянии, мне очень нравится. Спасибо большое движению «Феникс-Север», что доставили нам такую машину, для движения по пересеченной местности, - рассказал боец с позывным «Горький».

 - Получили продукты, теплое белье и окопные свечи, ну и еще пайков много. Большое спасибо жителям Архангельской области за предоставленную гуманитарную помощь! – поблагодарил морской пехотинец с позывным «Вэл».

 - Нам доставили бензопилы, генератор – это то, что нам было очень нужно. Спасибо всем кто участвовал в этом. Огромное, огромное спасибо! – не сдерживал эмоций боец с позывным «Матерый».

 - Огромная благодарность от 61-й бригады Архангельской области и городу Архангельску за гуманитарную помощь. Вместе мы все делаем общее дело! – подчеркнул военнослужащий с позывным «Биря».

 - Это для всех важно. Самое главное, что все помнят о нас. Победа будет за нами! – уверен морпех с позывным «Воробей».

 Особая доставка пришла в адрес 80-й мотострелковой бригады Северного флота. Две лодки будут использованы на одном из участков фронта, который там проходит по воде. Также нашим воинам был передан «УАЗ» специально защищенный от попаданий боеприпасов, сбрасываемых с дронов.

 - Эти лодки будут использованы для выполнения боевых задач на воде, для минирования, разминирования. Хочу поблагодарить Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» от себя и от личного состава части за доставленные лодки и автомобиль «УАЗ». Очень полезная вещь, пригодится нам при выполнении боевых задач, - рассказал военнослужащий с позывным «Пресный».

 - Дорогие земляки! От личного состава 80-й Арктической бригады Северного флота выражаю слова глубокой благодарности всем, кто помогает. Мы чувствуем вашу поддержку и для нас это очень важно! – выразил общее мнение боец с позывным «Мелагор», 

 На протяжении пяти дней огромную работу выполнили главные герои гуманитарного конвоя – водители большегрузных фур. Они прошли от Архангельска до Новороссии более двух с половиной тысяч километров. И везде были точно в срок, в том числе и в непосредственной близости к фронту.

 - Дорога была дальняя, но доехали хорошо. И грузились и выгружали - все в наших руках. Хочется немножко быть причастным к общему делу. Хоть помощь и малая, но стараемся быть полезными, - отметил водитель Валерий Мишнев.

 - Ключевые города, где мы разгружались - это Луганск, Донецк, Мариуполь, Мелитополь и Скадовск. Всем водителям, которые работали с нами – огромная благодарность. Они не только доставили груз, но и принимали активное участие в разгрузке. Также хочется поблагодарить Алексея Осмоловского который предоставил нам автотранспорт, на котором мы передвигались по всей линии фронта, - рассказал куратор приоритетных проектов Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее!» Николай Шапов. 

 Очередная гуманитарная миссия в зону специальной военной операции успешно завершилась. 15 автомобилей, 2 лодки, более 100 тонн грузов были переданы военнослужащим, северянам, нашим землякам, которые с честью выполняют боевые задачи. Следующая отправка груза запланирована на начало мая.


11 март 12:00 | : Политика

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