Бойцы из Архангельска получили в Донбассе гуманитарный груз с малой родины

Гуманитарная миссия Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» на Донбассе побывала в Донецке и его окрестностях. Волонтеры передали гуманитарный груз и специальное оборудование в несколько воинских частей, в которых службу проходят военнослужащие из Архангельской области и дали импровизированный концерт.

Донецк встречал Архангельский гуманитарный конвой солнцем и голубым небом, исчерченным инверсионными следами сверхзвуковых самолетов. В центре города почти нет заметных разрушений. На «Аллее ангелов» у памятника погибшим детям Донбасса всегда цветы. Здесь непривычно тихо. Редкий момент когда в Донецке не звучат разрывы ракет и артиллерийских снарядов. Но город остается прифронтовым и обстрелы продолжаются.

В рамках акции «Жители Поморья – женщинам Донбасса» в Донецк была доставлена партия гуманитарной помощи для Комитета семей воинов Отечества. Он тесно сотрудничает с аналогичной организацией в Архангельске. Теперь связи налажены и с Губернаторским Центром «Вместе мы сильнее», что позволит более четко координировать распределение доставляемых из Архангельска грузов.

- Архангелогородцы были одними из первых, кто предложили нам гуманитарную помощь. Они привозят, я принимаю, потом связываюсь с ребятами, и когда им удается прийти с передовой,и я им передаю, - рассказывает Анжелика Байрачная, руководитель Комитета семей воинов Отечества в ДНР

Главной задачей нашей миссии в Донецкой народной республике была передача гуманитарного груза в воинские части, в которых службу проходят жители Архангельской области. В один из полков, который дислоцирован в районе Макеевки, доставили гигиенические принадлежности, продовольствие, одежду. Наши ребята передали родным и близким, чтобы их ждали с победой.

- Родным, семье огромный привет. Маме сестрам, жене, дочке Машке, сыну, друзьям. Кто знает – те узнают, - говорит военнослужащий Вооруженных Сил РФ с позывным «Фрол».

- Привет маме, сестре, брату, дядькам. Огромный привет за то, что поддерживают, - сказал военнослужащий Вооруженных Сил РФ с позывным «Якут».

Для наших бойцов волонтеры – Алексей Карпов и Алексей Елфимов дали импровизированный концерт.

Следующую часть гуманитарного груза передали в другой полк, сражающийся в районе Авдеевки. За ним наши ребята приехали прямо с передовой, на УАЗе с пробоинами от пуль и осколков.

- В самом Донецке как таковых ни военных ни воинских частей нет. Но противник чувствуют, что его скоро вынудят отступать и чтобы нанести больше вреда, численность населения убавить в Донецке, стремиться сделать пакость – обстреливает гражданские объекты. Я думаю, что мы будем все-таки продвигаться вперед. Победа все равно будет за нами, - сказал командир автомобильного взвода Вооруженных Сил РФ с позывным «Лис».

Самый важный подарок – специальное оборудование, заказанное бойцами из Поморья, руководитель Губернаторского Центра Максим Арбузов передал заместителю командира Архангельского батальона.

- Наш Архангельский батальон находится на очень высоком счету в 200-й бригаде. Все молодцы. Без вашей помощи тяжело бы очень было по всем направлениям, начиная от имущества и так далее. Но благодаря вам Архангельскому губернаторскому центру у нас все супер, - отметил заместитель командира Архангельского батальона с позывным «Алтай».

Бойцы из Архангельской области сейчас сражаются на всей огненной дуге у Донецка – от Авдеевки до Марьинки. В составе 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота воюет именной Архангельский батальон. 27 апреля ему присвоено почетное звание – гвардейский.