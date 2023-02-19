Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бойцы из Архангельска получили в Донбассе гуманитарный груз с малой родины

Гуманитарная миссия Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» на Донбассе побывала в Донецке и его окрестностях. Волонтеры передали гуманитарный груз и специальное оборудование в несколько воинских частей, в которых службу проходят военнослужащие из Архангельской области и дали импровизированный концерт.

 Донецк встречал Архангельский гуманитарный конвой солнцем и голубым небом, исчерченным инверсионными следами сверхзвуковых самолетов. В центре города почти нет заметных разрушений. На «Аллее ангелов» у памятника погибшим детям Донбасса всегда цветы. Здесь непривычно тихо. Редкий момент когда в Донецке не звучат разрывы ракет и артиллерийских снарядов. Но город остается прифронтовым и обстрелы продолжаются.

 В рамках акции «Жители Поморья – женщинам Донбасса» в Донецк была доставлена партия гуманитарной помощи для Комитета семей воинов Отечества. Он тесно сотрудничает с аналогичной организацией в Архангельске. Теперь связи налажены и с Губернаторским Центром «Вместе мы сильнее», что позволит более четко координировать распределение доставляемых из Архангельска грузов.

 - Архангелогородцы были одними из первых, кто предложили нам гуманитарную помощь. Они привозят, я принимаю, потом связываюсь с ребятами, и когда им удается прийти с передовой,и я им передаю, - рассказывает Анжелика Байрачная, руководитель Комитета семей воинов Отечества в ДНР

 Главной задачей нашей миссии в Донецкой народной республике была передача гуманитарного груза в воинские части, в которых службу проходят жители Архангельской области. В один из полков, который дислоцирован в районе Макеевки, доставили гигиенические принадлежности, продовольствие, одежду. Наши ребята передали родным и близким, чтобы их ждали с победой.

 - Родным, семье огромный привет. Маме сестрам, жене, дочке Машке, сыну, друзьям. Кто знает – те узнают, - говорит военнослужащий Вооруженных Сил РФ с позывным «Фрол».

 - Привет маме, сестре, брату, дядькам. Огромный привет за то, что поддерживают, - сказал военнослужащий Вооруженных Сил РФ с позывным «Якут».

 Для наших бойцов волонтеры – Алексей Карпов и Алексей Елфимов дали импровизированный концерт.

 Следующую часть гуманитарного груза передали в другой полк, сражающийся в районе Авдеевки. За ним наши ребята приехали прямо с передовой, на УАЗе с пробоинами от пуль и осколков.

 - В самом Донецке как таковых ни военных ни воинских частей нет. Но противник чувствуют, что его скоро вынудят отступать и чтобы нанести больше вреда, численность населения убавить в Донецке, стремиться сделать пакость – обстреливает гражданские объекты. Я думаю, что мы будем все-таки продвигаться вперед. Победа все равно будет за нами, - сказал командир автомобильного взвода Вооруженных Сил РФ с позывным «Лис».

 Самый важный подарок – специальное оборудование, заказанное бойцами из Поморья, руководитель Губернаторского Центра Максим Арбузов передал заместителю командира Архангельского батальона.

 - Наш Архангельский батальон находится на очень высоком счету в 200-й бригаде. Все молодцы. Без вашей помощи тяжело бы очень было по всем направлениям, начиная от имущества и так далее. Но  благодаря вам Архангельскому губернаторскому центру у нас все супер, - отметил заместитель командира Архангельского батальона с позывным «Алтай».

 Бойцы из Архангельской области сейчас сражаются на всей огненной дуге у Донецка – от Авдеевки до Марьинки. В составе 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота воюет именной Архангельский батальон. 27 апреля ему присвоено почетное звание – гвардейский. 

 

05 май 08:00 | : Политика

Главные новости


Приметы глобального потепления - пеликаны осваивают Русский Север
Вселенная Баха. Концерт № 5

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (71)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20