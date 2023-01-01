В Красноборском районе при ремонте школы будет построена спортплощадка

Школа капитально отремонтирована по программе модернизации школьных систем образования.
Евдская школа в д. Городищенская Красноборского района капитально отремонтирована в рамках первого этапа программы модернизации школьных систем образования. Общий объем финансирования объекта составил 30,7 млн. рублей. Капитальный ремонт школ и их переоборудование являются ключевым пунктом народной программы «Единой России».
В течение весны и лета в образовательном учреждении был выполнен ремонт систем электроснабжения и теплоснабжения, контроля управления доступом, охранной и пожарной сигнализации. Также заменены полы, окна и двери, отремонтированы потолки и стены, обновлен фасад.
«На сегодняшний день в школе 120 учеников. Ремонт проводился с учетом пожеланий и под контролем учащихся, педагогов и родителей. Школьники и учителя по достоинству оценили новое оборудование – современное и удобное», – отметил директор школы Алексей Пятышев.
Робототехника, 3D-принтер, интерактивные и Led-панели, звукоусиливающая аппаратура, стрелковый тренажер, цифровые лаборатории по химии, физике, биологии, естествознанию, тренажер по оказанию первой помощи, спортивный инвентарь, новая удобная мебель – всё это помогает сделать уроки более интересными, яркими, разнообразными.
Созданы в школе и условия для организации полноценного дополнительного образования: по направлению «Баскетбол» функционируют два школьных спортивных клуба, работают кружки «Школа компьютерного мастерства», «Занимательное естествознание», «В мире театра», «Путь в профессию», «Английский язык», «Шахматы».
В рамках национального проекта «Образование» открыт центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Начал работу и центр детских общественных инициатив, где ребята смогут создавать и реализовывать собственные творческие проекты.
«Благодаря капитальному ремонту в школе создано современное образовательное пространство. Будем считать, что это только первый этап, который успешно завершен. Необходимо закончить благоустройство территории, а также построить спортивную площадку, чтобы ребята могли заниматься и летом, и зимой. На это мы и будем нацеливаться в ближайшее время», – рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Кроме того, к капитальному ремонту готовится Красноборская средняя школа – самая крупная в районе. Администрация муниципалитета совместно с министерством образования Архангельской области прорабатывает заявку для включения капитального ремонта здания Красноборской средней школы в федеральную программу модернизации школьных систем образования на 2024–2025 годы.
Во всех школах, участвующих в проекте, создаются необходимые материально-технические условия для спортивных занятий, художественного творчества, общественных инициатив.