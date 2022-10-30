Капитальный ремонт в Рочегодской средней школе завершен раньше срока

Капитальный ремонт школ – один из главных приоритетов народной программы «Единой России».
Здание Рочегодской средней школы было построено в 1971 году. Старое деревянное здание давно требовало обновления: прохудившиеся стены и пол не сохраняли тепло. Не соответствовали современным требованиям и школьные пространства.
В этом году Рочегодская школа попала в список объектов, которые будут капитально отремонтированы в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования. На эти цели школе было выделено 28 млн. рублей. Ремонт начался в июле.
Как рассказала директор учебного заведения Светлана Беккер, в ходе ремонта пришлось решать проблему с фундаментом, так как оказалось, что в здании нет черновых полов. Благодаря грамотным действиям подрядчика проблему удалось решить без дополнительных вложений. Очень серьезно подошли к косметической отделке учебных классов и фасада школы. Над дизайном работали как представители подрядчика, так и учителя, и родители с детьми. И результат превзошел ожидания.
«Восторг, все новое, современное, очень красивое. Пришлось, конечно, перепланировать свое время, потому что учеба велась в две смены, но теперь об этом не думаем, дети ждут – не дождутся когда откроется школа», – не могла сдержать эмоций Ирина Туфанова, у которой здесь учатся трое детей.
В школе учится около 140 детей, в том числе 65 — в начальном звене. На время ремонта ученики первых-четвертых классов занимались в помещениях детского сада, а старшие дети в две смены в здании производственных мастерских.
Екатерина Прокопьева вместе с педагогами и родителями учащихся посмотрела помещения. Все классы обустроены с учетом удобства учеников, так, появились центр образования «Точка роста» и центр инициатив, который депутат назвала детской учительской.
«Спасибо подрядчику, который, несмотря на сложности с завозом материалов, выполнил работы очень качественно и в срок, родителям и педагогам – за помощь, терпение и трепетное отношение к любимой школе. Многим пришлось менять свои планы, чтобы водить детей в разные смены, но результат того стоил – школа получилась отличная!» – поделилась председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
До конца текущего года будут отремонтированы 17 объектов, большинство из них уже сданы. Всего в 2022-2023 годах в Архангельской области обновят 37 объектов. Еще 49 зданий включены в заявку на 2024-2025 годы. На реализацию программы Архангельская область получит около двух миллиардов рублей. Но эти планы не окончательные. Обновление зданий учреждений образования – важнейший приоритет Народной программы «Единой России».
«Программа рассчитана до конца 2026 года. За это время мы намерены капитально отремонтировать около ста школ. Я очень признательна региональному правительству за то, что они ведут систематическую работу по привлечению средств, чтобы как можно больше школ превратить в современные пространства, комфортные и для детей и для их учителей», – рассказала Екатерина Прокопьева.