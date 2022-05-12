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Капитальный ремонт школ Архангельска продолжается набранными темпами

Капитальный ремонт школ один из приоритетов народной программы «Единой России».

В школе № 77 выполнен ремонт кровли, коммуникаций и лестничных пролетов. На втором и третьем этажах здания проведены замена окон, отделка стен, полов и потолков, ремонт системы электроснабжения, монтаж сетей для системы видеонаблюдения. Примечательно, что двухгодичный цикл капитального ремонта здесь проводится без остановки образовательного процесса, чтобы школьникам не пришлось ехать в другие учреждения, которые находятся не близко.

«Часть работ капитального характера в здании школы № 77 запланирована на лето 2023 года», – отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

После капитального ремонта и модернизации здесь откроют IТ-класс и факультативные курсы 3D-моделирования и аддитивных технологий, программирования, схемотехники и микроэлектроники, графического дизайна, управления беспилотными летательными аппаратами, системного и сетевого администрирования, волоконно-оптических линий связи.

Большие перемены ждут и школу № 23 – здесь также проводится капремонт. Строители приведут в порядок фасад, а также отремонтируют полы, системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. За счет модернизации кабинетов физики, химии, биологии, развития музея, расширится образовательное пространство школы. Весь второй этаж здания будет посвящен Александру Сергеевичу Пушкину, имя которого носит школа № 23. В школе также появится новая площадка для проведения массовых мероприятий, универсальная спортплощадка и комплекс для сдачи норм ГТО, зона воркаута. Школу ждут обновленные театральные студии и озеленение территории.

На продолжение программы капремонта школ регион получит поддержку из федерального бюджета. Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Андрей Николаев подтвердил, что одобрена заявка Архангельской области на включение в первый этап госпрограммы «Развитие образования» на 2023 год дополнительно 11 школ региона. Таким образом за 2022-2023 годы в регионе капитально отремонтируют 37 школ. 

В Архангельске в следующем году планируется начать ремонт зданий средних школ №10, №20 и №36, а также гимназий №3 и №6.

08 сентябрь 13:35 | : Политика

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